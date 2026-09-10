Реализирането на сложен 700-метров HDD сондаж бележи завършването на ключова фаза от Вертикалния газов коридор

"Главболгарстрой" успешно завърши участъка, който преминава на 25 м. под речното дъно на р. Голяма Камчия

Един от най-сложните технологично инженерни етапи от реализацията на Вертикалния газов коридор беше успешно завършен – преминаването на 700-метров участък от газопровода под речното дъно на р. Голяма Камчия, на дълбочина около 25 метра.

Наклонено насоченото сондиране (HDD) беше изпълнено по безизкопна технология в рамките на четири месеца. HDD технологията позволява газопроводът да премине под реката без открит изкоп, като следва предварително проектирана траектория под речното дъно. В случая 700-метровият участък е изпълнен на дълбочина около 25 метра, като през сондажния отвор с диаметър 2 метра е положена тръба DN1200 с диаметър 1,2 метра и тегло около 500 тона.

Завършването на участъка е част от финалната фаза по изграждането на Лот 3 "Лупинг от Рупча до Ветрино" – ключов етап от стратегическия за България и региона проект, реализиран от дружества от групата на "Главболгарстрой", с водещ партньор "ГБС Енерджи Сълюшънс".

Снимки: Иван Миладинов