"В българските служби няма нищо": ДБ искат изслушване на ДАР и ДАНС за обучаването на руски военни край Габрово (ВИДЕО)

"Информацияте е много сериозна и най-интересното е, че в българските служби няма нищо. Няма нищо в контраразузнаването, няма нищо в ДАР. Ще поискаме изслушване на шефа на ДАНС и шефа на ДАР да докладват пред Народното събрание за това дали има такава информация. Кога последно е правена такава проверка и профилактирани ли са тези хора?Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по време на брифинг в парламента във връзка със статия на The Telegraph, в която се цитира информация на австралийското разузнаване, че в България са обучавани руски военни от структури от специалните части на Великобритания и Австралия.

"Как е възможно на територията на ЕС и на източния фланг на НАТО да бъдат обучавани руски военни за войната в Украйна?", пита още Мирчев и отново напомни, че това е доклад на австралийското разузнаване.

Според него България е "разграден двор" на източния фланг на НАТО. "Постоянно руски атаки върху страната ни", отчете още той.

Комисията за контрол над службите не заседава

Бившият лидер на ДСБ Атанас Атанасов обърна внимание, че миналата седмица се е провалило заседание на Комисията за контрол над службите, а за тази седмица няма насрочено.

"Тези изслушвания там трябва да се провеждат", смята Атанасов. ОЩЕ: След Германия опит за диверсия и в Румъния: Арестуваха руски гражданин