Гръцката банкова група Eurobank, собственик на Пощенска банка в България, се договори да придобие мажоритарния дял в Първа инвестиционна банка (Fibank). Сделката отваря пътя към обединението на двете финансови институции, в резултат на което ще бъде създадена най-голямата банка в България по размер на активите и депозитите.

Мажоритарните акционери на Fibank Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев са сключили предварително споразумение с Eurobank за продажбата на 64,33% от капитала на банката (т.е. това е техният дял). Новината беше съобщена първо от Reuters, а впоследствие потвърдена и от Fibank.

Според информацията на Reuters цялата Fibank е оценена на около 1 млрд. евро, а стойността на придобиването на мажоритарния пакет е приблизително 650 млн. евро. Eurobank ще има право да отправи задължителна оферта за изкупуване и на дяловете на останалите акционери, щом сделката за дела на Минев и Мутафчиев бъде регулаторно одобрена.

Сделката трябва да приключи през 2027 г.

Очаква се придобиването да бъде финализирано през първата половина на 2027 г., след получаване на необходимите регулаторни одобрения и изпълнение на договорените условия.

След приключването му Eurobank ще отправи задължително търгово предложение за придобиване на останалите акции на Fibank съгласно българското законодателство.

Българската банка за развитие, която притежава около 18% от капитала на Fibank, е поела ангажимент да предложи акциите си в рамките на търговото предложение, съобщава Reuters.

За финансиране на придобиването Eurobank ще използва свободния си капитал и планирано набиране на 750 млн. евро чрез ускорено предлагане на акции.

"Най-голямата банка в България"

От Fibank определят споразумението като възможност за следващ етап от развитието на институцията. Потенциалното обединение с Пощенска банка ще съчетае опита и експертизата на двете финансови групи, като създаде възможности за разширяване на предлаганите продукти и услуги, развитие на дигиталното банкиране и увеличаване на капацитета за финансиране на домакинствата и бизнеса, съобщават от банката.

"Създаването и развитието на Първа инвестиционна банка е повод за голяма гордост за нас. Доверието на клиентите, професионализмът и отдадеността на нашите служители ни помогнаха да превърнем банката в една от водещите финансови институции в България. Вярваме, че Eurobank е правилният дългосрочен партньор за следващия етап от нейното развитие. Обединението с Пощенска банка ще съчетае силните страни на двата екипа и ще открие нови възможности за нашите клиенти, служители и партньори", заявиха Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев.

По данни на Reuters Eurobank очаква годишните икономии от обединяването на дейностите да надхвърлят 70 млн. евро след данъци, като пълният им ефект трябва да бъде постигнат до 2029 г. При реализиране на планираните синергии придобиването се очаква да увеличи нетната печалба на гръцката група с около 12%, а печалбата на акция - със 7%.

Какво се променя за клиентите на Fibank

До финализирането на сделката Fibank ще продължи да функционира като самостоятелна кредитна институция. От банката уверяват, че обслужването на клиентите ще продължи без промени и при досегашните стандарти.

Основана преди 33 години, Fibank се утвърди като една от водещите банки в страната с позиции както при индивидуалните, така и при бизнес клиентите. Институцията е сред пионерите в картовия бизнес, дигиталното банкиране и търговията с инвестиционно злато и други благородни метали в България.

Eurobank има силно присъствие в Гърция, Кипър и България. Придобиването на Fibank ще разшири значително позициите ѝ на българския пазар и ще постави основите на нова банкова структура с водещ мащаб в страната.