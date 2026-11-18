Въпреки че все още сме в средата на седмицата, телевизионната програма предлага интересни събития от три от най-големите спортове в света. В тениса можем да наблюдаваме финалите на ATP в Торино. Пряко предаване на баскетбол ще има от Евролигата и Еврокупата. А волейбол във волейбола ще можем да наблюдаваме срещи не само на родна земя, а и в полските зали.

Ето какво от света на спорта можем да гледаме по телевизията днес

12:30 Тенис: Финали на ATP в Торино, Макс спорт 1

15:00 Тенис: Финали на ATP в Торино, Макс спорт 1

18:30 Волейбол: Челиндж къп, Епицентър Поляни - ЦСКА, Макс спорт 2

18:30 Волейбол: Челиндж къп, Локомотив Авия - Будванска ривиера, Max One

19:00 Тенис: Финали на ATP в Торино, Макс спорт 1

19:00 Баскетбол: Евролига, Бешикташ - Реал Мадрид, Макс спорт 2

20:45: Баскетбол: Еврокупа, Бург ан Брес - Наполи, Макс спорт 3

21:30 Волейбол: Таурон лига, Стилон - Богданка, Макс спорт 2

21:30 Тенис: Финали на ATP в Торино, Макс спорт 1