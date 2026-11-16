Путин иска да сме вън от НАТО, външният ни министър отговори: Вече сме си там

"Важното е, че се стигна до някакво решение - дали е оптимално, не съм сигурна". Така външният министър Велислава Петрова отговори на въпрос относно участието на Европа в преговорите за край на войната в Украйна и какво мисли България за нова архитектура за сигурност в Европа. Този въпрос, за архитектурата за сигурност, пак беше повдигнат от Русия - точно със същия акцент, с който руският диктатор Владимир Путин буквално постави ултиматум на тогавашния американски президент Джо Байдън НАТО да се изтегли назад, до границите си от 1997 година. Ако това се случи, ще значи България да излезе от Алианса - ОЩЕ:

"Вече има ахритектура за сигурност в Европа - тя е както по линия на ОССЕ, така и по линия на НАТО. Не мисля, че форматът е проблемът, а по-скоро при какви условия функционира тази архитектура за сигурност и има ли готовност за намиране на общи решения или по-скоро конфликтът ще е водещ подход", каза Петрова, като не забрави да уточни, че Русия е член на ОССЕ и нещата там не вървят. Още през пролетта на 2022 година наблюдателите от ОССЕ напуснаха Украйна предвид руската военна агресия и няма никаква индикация, че скоро нещо ще се промени - точно заради Кремъл - ОЩЕ: Наблюдателната мисия на ОССЕ напуска Украйна

От думите на Петрова по въпроса с преговорите за мир в Украйна излезе, че България е искала институции на ЕС да представят Европа в преговори с Русия, но щом се е решило 8 представители да представят Стария континент, "така да бъде". По-конкретно, имаше сериозни спорове дали Антонио Коща като председател на Европейския съвет да е представител или няколко европейски държави, начело с Германия и Франция, да поемат тази роля - ОЩЕ: