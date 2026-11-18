Предлаганите от "Прогресивна България" изменения в Кодекса на труда не само ощетяват работниците на непълно работно време, но и противоречат на европейското законодателство. Около тази теза се обединяват депутати и експерти.

Илиана Жекова от ГЕРБ посочи, че проблемът касае платения годишен отпуск.

Вече не смогвам да пиша за законопроектите, с които „Прогресивна България“ реже трудови права. Миналата седмица писах за предложението им да прекратят трудовите договори на личните асистенти. Днес отварям проекта им за промени в Кодекса на труда и виждам какво готвят за хората, които работят на непълно работно време. Веднъж вече прокараха почасовото изчисляване на трудовия стаж през задния вход на Бюджет 2026. Конституционният съд обяви приетите по този ред разпоредби за противоконституционни. Сега връщат промяната с отделен законопроект, но вносители са народни представители, а не Министерски съвет. Забелязва се негативна тенденция да заобикалят изискванията за обществено обсъждане и предварителна оценка на въздействието", коментира тя.

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Жекова обясни какво ще загубят работещите.

"Вземете един човек, който работи по 4 часа всеки работен ден. Сега за всеки такъв ден му се зачита един ден трудов стаж. По предложението ще се зачита половин. За една година работа ще натрупа шест месеца трудов стаж. Ако това е първата му работа, ще трябва да чака две години вместо една, за първата добавка към заплатата за стаж и професионален опит, позната като „клас“. Какво ще стане с платения годишен отпуск? Ако той се изчислява пропорционално на така признатия стаж, 20 дни отпуск ще станат 10. При 5-дневна работна седмица това са 2 седмици платен отпуск, вместо 4. Как вносителите ще гарантират изискването на европейска директива за минимум от 4 седмици платен годишен отпуск?", попита тя.

"Вносителите говорят за изсветляване на икономиката и намаляване на недекларирания труд и за повече приходи в бюджета. Но ако човек е нает на 4 часа, а работи 8, почасовото отчитане на стажа няма да разкрие укритите часове. В мотивите няма данни за установените нарушения, с които се обосновават промените, нито разчет за допълнителните приходи, които очакват „Прогресивна България“ обещава повече приходи в бюджета, без да покаже откъде ще дойдат. В законопроекта им обаче е съвсем ясно кой ще понесе последиците. Ето така управляващите предлагат да се борят с олигархията - като орязват правата на работещите. И после се обиждат, когато им казваме, че им липсва социална чувствителност", възмути се тя.

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Преди дни екологът Тома Белев засегна същия проблем - че готвените промени противоречат на европейското законодателство.

"След скандалното изменение на Закона за личната помощ да Ви разкажа какво друго скандално предлагат депутатите на Прогресивна България. В този случай отново без обществено обсъждане същите депутати с Закона за личната помощ внасят и изменение в Кодекса на труда ощетяващо работниците на непълно работно време. По Кодекса на труда, отразяващ Директива 2003/88/ЕО за работното време, досега всеки има право на 20 дена платен годишен отпуск. Сега са решили да намалят платеният годишен отпуск спрямо отработените часове по трудов договор. Ако имаш трудов договор за 2 часа ти се полагат 5 дена отпуск годишно, ако работиш на 4 часа - 10 дена и т.н. Ако работиш на две места по 4 часа пак ще получиш 10 дена отпуск. Това, естествено, е във вреда на работещите. Това, естествено, е в полза на работодателите. Това, естествено е нарушаващо европейската директива за работното време", категоричен е той.

"У нас има 375 000 работещи на непълно работно време - основно родители с малки деца, студенти, хора грижещи се за болни близки, граждани с намалена работоспособност. Та точно тези 375 хиляди българи ще бъдат тежко ударени от законопроекта. Ще бъдат лишени не само от полагащия им се годишен отпуск, но ще бъдат лишени допълнително и от едни 106 милиона евро, които работодателите ще си спестят. Средно всеки от тях ще загуби средно между 140 и 320 евро годишно. Тези текстове, въпреки множеството отрицателни становище към Народното събрание ги приеха със Закона за държавния бюджет за 2026г. без обществено обсъждане. Конституционният съд ги отмени по искане на Омбудсмана. Сега отново без обществено обсъждане ги вкарват през депутати направо в Народното събрание. Това, че депутатите са събрани набързо е ясно. Това, че не са чели и не познават европейското законодателство е ясно - едва ли някога са си мечтали да пишат закони. Но това, че им липсват базова логика и емпатия, аз лично не го разбирам. Как точно решиха да вземат от най-онеправданите и да дадат на най-богатите не ми го побира главата?", попита той.

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При предишния опит на ПБ да прокара промените, със становище излезе специализираното издание "Труд и право".

"Налице е съществено противоречие: съгласно чл. 7 от Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че всеки работник има право на платен годишен отпуск от най-малко 4 седмици в съответствие с условията за придобиване на право и предоставяне на такъв отпуск, предвидени от националното законодателство и/или практика. Прилагането на новите правила в съответствие с буквалното им тълкуване (че при работа на два договора по 4 часа ще възникне право на платен годишен отпуск в размер на 10 работни дни и по двата) води до нарушаване на правото на ЕС", гласи тълкуванието на "Труд и право".

От къде идва противоречието на директивата

Член 7 от Директива 2003/88/ЕО за работното време гарантира на всеки работник в Европейския съюз право на най-малко 4 седмици платен годишен отпуск.

Директивата не допуска работник, който работи по-малко часове на ден, да има по-малко от 4 календарни седмици отпуск. В правото на Европейския съюз има строга разлика между това да работиш по-малко часове на ден и това да работиш по-малко дни в седмицата.

Европейската уредба (Директива 2003/88/ЕО за работното време и Директива 97/81/ЕО за работа при непълно работно време) действително съдържа принципа pro rata temporis (пропорционално на отработеното време). Съдът на Европейския съюз обаче категорично е постановил как се прилага той при различните графици.

Когато се работи по-малко часове на ден (напр. 4 часа × 5 дни). Работната седмица на такъв служител е 5 дни (по 4 часа). За да получи своите гарантирани от чл. 7 на Директива 2003/88/ЕО 4 календарни седмици почивка, той трябва да отсъства от работа 20 работни дни. Пропорционалното намаление се прилага в парите (получава заплащане за 4 часа на ден вместо за 8) и в общите часове отпуск (80 часа вместо 160 часа), но не и в броя на дните.

Така на практика приравняването на 4-часов ден към 10 дни отпуск става незаконно, тъй като ако човек работи по 4 часа всеки ден (от понеделник до петък) и му дадете само 10 дни отпуск, той почива едва 2 календарни седмици. Съдът на ЕС приема това за пряка дискриминация и нарушаване на правото на здравословна почивка, тъй като този работник работи целогодишно (52 седмици), но получава наполовина по-малко календарно време за възстановяване спрямо колегата си на 8 часа.