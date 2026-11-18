Сред предложенията на Yettel са смартаксесоари на HUAWEI, Samsung, HONOR, TRENDER и други марки на атрактивни цени и с допълнителни предимства при покупка

Черният петък има един почти неизменен ритуал. Отваряме сайтовете, проверяваме колко струва телефонът, който от месеци следим, после телевизорът, после лаптопът. И някъде между всички цени и намаления пропускаме устройствата, които много от нас използват всеки ден - смартчасовниците и безжичните слушалки.

Слушалките са с нас по няколко часа на ден - по пътя за работа, по време на разговори, докато спортуваме или просто слушаме музика. Часовникът е на ръката ни от сутринта до вечерта. А точно тези устройства често остават в списъка ни с покупки за „някой друг път“. Черният петък е подходящ момент да обновим тези устройства на по-достъпна цена. Тази година Yettel предлага разнообразие от смартаксесоари на промоционални цени, а сред тях се открояват предложения, които си заслужава да разгледаме.

Смартчасовници за тренировки и ежедневието

Да започнем със смартчасовниците. Те отдавна не са избор само за хората, които следят всяка крачка и тренировка. За мнозина те са най-бързият начин да видят кой им пише, да проследят физическата си активност, да следят съня си или просто да не вадят телефона от джоба за всяко известие. Сред предложенията в кампанията е и HUAWEI Watch GT 6.

Версията HUAWEI Watch GT 6 46mm Black Rubber например е намалена от 254,99 на 219,99 евро, а 41-милиметровият модел HUAWEI Watch GT 6 41mm Black Silicone също влиза в кампанията със същата отстъпка. GT серията отдавна съчетава смарт функции с дизайн, близък до този на класическите часовници - подходящ както за тренировка, така и за ежедневието. По-малкият 41 мм вариант е по-дискретен, докато 46-милиметровият има по-изразено присъствие на китката. И двата обаче следват една идея - полезните технологии да бъдат част от аксесоар, който носим с удоволствие през целия ден.

За хората със смартфон Samsung изборът вероятно е още по-лесен. Samsung Galaxy Watch7 40mm BT е намален с 20% и се предлага за 187,99 евро. Причината да му обърнем внимание не е само цената. За потребителите на Samsung удобството идва и от връзката между телефона, часовника и приложенията - за известия, проследяване на активността, тренировки, управление на музика и обаждания. А Черният петък е възможност да добавим подобни удобства към ежедневието си на по-достъпна цена.

Но интересното на Черния петък започва и когато устройство, което обикновено бихме подминали, изведнъж попадне в съвсем друга ценова категория.

TRENDER Razor Smartwatch е добър пример. Моделът се предлага в два варианта - с черна каишка за по-спортна визия и с кафява кожена каишка, която му придава по-класическо излъчване. И двата варианта са намалени с 34%, като цената им достига 84,99 евро. Това позволява избор според личния стил, без да се прави компромис с удобството на смартчасовник, който може да бъде част от ежедневието - както по време на тренировка, така и в офиса.

Има и още една причина да обърнем внимание на смартчасовниците в Черния петък на Yettel. Всички модели се предлагат с удължена 3-годишна гаранция. Така клиентите получават не само отстъпка при покупката, но и повече сигурност при използването на устройството в дългосрочен план. Удължената гаранция е част от „Смартфон Вселена“ - екосистемата от услуги на Yettel за поддръжка, защита и по-дълго използване на устройствата.

Безжични слушалки за всеки ден с намаления до 45%

Безжичните слушалки също заемат важно място сред предложенията. Те са част от ежедневието ни - използваме ги за разговори, музика, работа и забавление, често в продължение на няколко часа на ден. А когато търсим нов модел за всекидневна употреба, възможността да го закупим на значително по-ниска цена е допълнително предимство.

HONOR Earbuds A Pro например са намалени с 45% и се предлагат за 29,99 евро. За тази цена получаваме безжични слушалки с тегло около 5 грама всяка, до 9 часа работа с едно зареждане и до 42 часа общо с кутията за зареждане. Сред функциите са сензорно управление, автоматично повторно свързване и възможност за намиране на слушалките, а защитата по стандарт IP54 ги прави подходящи за ежедневна употреба.

Това е точно типът устройство, за което Черният петък може да се окаже особено полезен. Не става дума за голяма инвестиция или сложен избор, а за практичен аксесоар, който използваме всеки ден и който сега можем да вземем на значително по-ниска цена.

Друг достъпен вариант са слушалките с лента за глава HONOR CHOICE Headphones Lite. Цената им след 44% отстъпка е 24,99 евро. Сред основните им предимства е батерията - до 82 часа работа с едно зареждане. Това позволява по-дълго използване, без постоянно да се налага да търсим зарядно. Моделът се зарежда през USB-C за около два часа и предлага потискане на шума с изкуствен интелект при разговори. За човек, който прекарва деня между онлайн срещи, телефонни разговори, музика и видео, това може да се окаже практичен избор както за работа, така и за свободното време.

Добрата покупка не винаги е с най-голямата отстъпка

Черният петък в Yettel включва и други модели смартчасовници и слушалки от Apple, Marshall, Sonos, HAMA и други марки, както и смарт устройства за дома. Това дава възможност за избор според начина на употреба, предпочитанията и бюджета.

Но може би по-интересният въпрос тази година не е „Кое е най-голямото намаление?“, а кое устройство всъщност ще използваме най-много след покупката. За един човек това ще бъде часовникът, който ще му помогне да следи движението и тренировките си. За друг - слушалките, с които ще провежда онлайн срещи, ще слуша музика или ще пътува по-удобно. За трети - просто достъпен чифт безжични слушалки, които лесно се превръщат в част от ежедневието.

И именно в това понякога се крие добрата покупка - не непременно в най-голямата отстъпка или най-скъпото устройство, а в онзи малък аксесоар, който използваме всеки ден и който прави обичайните ни занимания по-удобни. Офертите, част от Черния петък в Yettel, са валидни до 30 ноември 2026 г. или до изчерпване на количествата.