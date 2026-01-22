Любопитно:

Отиде си бивш заместник-председател на Народното събрание

22 януари 2026, 19:40 часа 199 прочитания 0 коментара
Отиде си бивш заместник-председател на Народното събрание

Бившият заместник-председател на 41-вото Народно събрание и съдия в Конституциония съд на Република България Анастас Анастасов е починал. Тъжната новина съобщи председателят на Народното събрание Рая Назарян, която изрази съболезнованията си до семейството и близките му.

„С огромна тъга научих скръбната вест за кончината на директора на Дирекция „Законодателна дейност и парламентарен контрол“ на Народното събрание Анастас Анастасов. Моля, приемете моите, на народните представители от 51-вото Народно събрание и на парламентарната администрация най-искрени съболезнования и съчувствие по повод тежката загуба“, заявява Рая Назарян.

„С болка се разделяме с колега – уважаван юрист, независим и безпристрастен магистрат, авторитетен политик и  достойна личност. Ще ни липсват неговата експертиза, богат опит, отдаденост на работата, човещина“, отбелязва председателят на парламента.

„Като магистрат, народен представител, заместник-председател на 41-вото Народно събрание и съдия в Конституциония съд на Република България Анастас Анастасов даде своя принос за утвърждаване на демократичните ценности, върховенството на закона и правовия ред в страната. С високо съзнание за своята отговорност той отстояваше правата на българските граждани, демократичните ценности и авторитета на институциите, за които работеше безкористно и всеотдайно“, посочва Рая Назарян. Тя допълва, че ще помним Анастас Анастасов като добър приятел, мъдър учител, отзивчив колега и най-вече като благороден, скромен и сърдечен човек.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Анастас Анастасов почина тъжна вест
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес