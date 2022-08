Партия БСДЕ регистрира над 300 кандидати във всички 31 многомандатни избирателни райони.

Партията с основание претендира, че нейните кандидат – депутатски листи се отличават с възможно най-висока компетентност спрямо тези на всички други партии.

Ядрото от листите е съставено от екип висококвалифицирани макроикономисти – автори на неприлагана досега в България “Програма за ускорено развитие на икономиката”. Тази Програма ускорява темповете на растеж до 6-7 на сто от 2023 година, извежда страната от тежката криза и това създава предпоставки за съществено увеличение на доходите. Сред лидерите на икономическия екип са:

- проф. Александър Томов

- проф. Гарабед Минасян

- проф. Лъчезар Аврамов

- проф. Ганчо Ганчев

- проф. Гена Велковска

- проф . Иван Станков

- доц.д-р Виктор Йоцов

Всички членове на икономическия екип са водачи на кандидат-депутатски листи. Сред водачите на листи е и Мирослав Александров –най-младият лидер на листа в гр. Ловеч, който е на 29 години. Над 1/3 от кандидат –депутатите са жени.

Характерно е, че никой от кандидатите не е участвал в правителствa или парламентарни мнозинства, свързани с изоставането на България през последния четвърт век и превръщането на България в най-бедната и корумпирана страна в Европа.

Откриването на кампанията ще бъде на 04.09.2022 година в гр. София. Медиите ще бъдат информирани за събитието допълнително

Водачите на кандидат-депутатските листи са както следва:

МИР 1 Благоевград – Людмила Костадинова

Изтъкнат общественик и инициатор на социални каузи в Благоевград. Занимава се с частен бизнес в областта на логистиката. Кандидат-кмет на последните местни избори. Един от лидерите на женското социалдемократическо движение у нас.

МИР 2 Бургас – Георги Георгиев

Успешен предприемач в сферата на екологията. Председател на Областния съвет на БСДЕ в Бургаска област. Експерт в областта на зелените технологии и зелените политики. Носител на международни награди.

МИР 3 Варна – проф. Лъчезар Аврамов

Квантов физик, изобретател и автор на новите технологии за лечение на онкологични заболявания. Новатор в прилагането на модерни физични методи в областта на медицината. Професор в БАН. Носител на международни награди.

МИР 4 – Велико Търново – Йордан Яков

Експерт в областта на транспортната инфраструктура. Един от авторите на новия възглед на БСДЕ за бъдещето на ЖП сектор в България и преструктурирането на БДЖ. Радетел за превръщането на ЖП транспорта в основен транспорт в България.

МИР 5 Видин – Емил Лилов

Един от най-уважаваните и титулувани български педиатри. Идеите на д-р Лилов в областта на детското здравеопазване станаха неразделна част от „Програмата за ускорено развитие на България“ и за реформите в българското здравеопазване.

МИР 6 Враца – Данаил Дамянов

Предприемач в областта на електротехниката. Радетел за нов тип финансиране на малкия и средния бизнес. Ръководител на работната група на БСДЕ за подпомагане на малкия и средния бизнес.

МИР 7 Габрово – Албена Дочева

Една от лидерите на женското социалдемократично движение. Нейните основни каузи, с които влиза в предизборна битка са защита правата на жените и децата. Съосновател на движението „За равен труд – равно заплащане на мъжете и жените“.

МИР 8 Добрич – доц. д-р Виктор Йоцов

Един от авторите на Програмата за ускорено развитие на България. Участник в Управлението на различни финансови институции. Съавтор на нови идеи за увеличаване кредитната активност на българските банки. Член на групата на за антикризисната програма и борбата с инфлацията.

МИР 9 Кърджали – Мехмед Кехайов

Борец за национално единение и помирение, радетел за между етническо и между религиозно сътрудничество. Съавтор на програмата за развитие на БСДЕ за Родопския регион.

Мир 10 Кюстендил – д-р Радослав Радославов

Автор на десетки книги в областта на териториалното управление.

Основен автор на Програмата на Българската социалдемокрация – Евролевица, за териториална реформа и децентрализация на местната власт.

МИР 11 Ловеч – Мирослав Александров

Един от лидерите на младежката организация на Българска социалдемокрация – Евролевица. Радетел за приобщаването на младите български поколения към националните ценности на България.

Републикански шампион по акробатичен рокендрол.

МИР 12 Монтана – Димитър Митев

Доктор по политология, главен секретар на партия Българска социалдемокрация – Евролевица. Финансов директор на промишлено предприятие. Активен деец на европейското социалдемократично движение.

МИР 13 Пазарджик – Силвия Чернева

Юрист с дългогодишна практика в търговското и административно право. Специалист в областта на българското законодателство и обществените отношения.

МИР 14 Перник – Александър Гарибов

Експерт в областта на държавното управление и държавната администрация. Един от основните автори на програмата на партията за реформи в държавната администрация. Участник в екип за възраждане на най – голямото машиностроително предприятие в Пернишка област.

МИР 15 Плевен – проф. д-р Ганчо Ганчев

Един от най – известните български макроикономисти. Автор на редица трудове в областта на банковото регулиране, антиинфлационната политика и ролята на държавността в икономиката. Международно признат експерт и автор.

МИР 16 Пловдив – проф. д-р Александър Томов

Най – опитния кандидат – депутат сред всички депутатски листи. Един от основните автори на сегашната българска конституция. Автор и съавтор на десетки закони, главно в областта на икономиката. Автор на 14 монографии, издадени на няколко езика. Постоянен радетел за национално единение и помирение.

МИР 17 Пловдив Област – проф. д-р Гена Велковска

Юрист, педагог с дългогодишна практика в БАН. Участник в работната група на Българската социалдемокрация – Евролевица за реформа в съдебната система. Поетеса, автор на чудесни поетични произведения.

МИР 18 Разград – Нина Илиева

Радетел за междуетническо единение. Една от лидерките на женското социалдемократично движение. Сред нейните каузи е борбата срещу насилието над жени, както и борба за равнопоставеност на половете.

МИР 19 Русе – Пламен Маринов

Един от най – изтъкнатите русенски адвокати през последните години. Защитник на правата на стотици български граждани в североизточна България. Борец за разширяване на правата на българските граждани. Един от авторите на Програмата на Българска социалдемокрация – Евролевица за реформи в съдебната система.

МИР 20 Силистра – Евгени Димитров

Дългогодишен общественик, предприемач, депутат в 36 – то НС, спортен деятел, бивш член на изпълкома на Българският футболен съюз. Автор на нови идеи за възраждане на българското село и малкия среден бизнес.

МИР 21 Сливен – проф. д-р Иван Станков

Един от най – признатите български учени – аграрници. Председател на настоятелството на Тракийския университет. Основен автор на Програмата на Българската социалдемокрация – Евролевица, за реформи в българското селско стопанство. Заедно с проф. Александър Томов – автори на концепцията за възраждането на българската хранителна индустрия.

МИР 22 Смолян – Цветко Попов

Предприемач, участник в реализацията на различни бизнес проекти в Смолянска област. Съавтор на концепцията на Българската социалдемокрация – Евролевица за развитие на Родопския край.

МИР 23 София – проф. Александър Томов

Председател на партия Българска социалдемокрация – Евролевица. Ръководител на икономическият екип, разработил Програмата за ускорено развитие на България. Автор на концепцията „Българската идея“ (символ верую) на съвременните български поколения.

МИР 24 София – проф. Лъчезар Аврамов

Крупен български учен, участник в мащабни международни проекти в областта на квантовата физика, модерни методи за лечение на онкоболни (озонотерапия и др.).

МИР 25 София – проф.Гарабед Минасян

Професор в Институт за икономически изследвания на БАН. Публикации: 3 бр. монографии (като автор и съавтор), издадени в чужбина. 21 бр. монографии и/или учебници (13 бр. самостоятелни) , издадени в България. 26 бр. студии и статии (19 бр. самостоятелни), издадени в чужбина. Повече от 100 бр. студии и статии, издадени в България. Участие (вкл. и ръководство) в 56 бр. научни проекта – международни или национални. 89 бр. доклади на вътрешни национални научни форуми. 137 бр. доклади на международни научни форуми у нас и в чужбина. Орден „Стара планина”, втора степен, за „Изключително големи заслуги към Република България в областта на икономическите науки и във връзка с изтичането на втория му мандат като член на УС на БАН”, 2006 г. Златен медал „Българска Народна Банка”, 2006. Awarded medal „50-th Anniversary of the University of Lodz“, 1995. Appointed as Asia-Pacific CEO Senior Expert, 2011.

МИР 26 София – Александър Гарибов

Експерт в областта на държавното управление и държавната администрация. Един от основните автори на програмата на партията за реформи в държавната администрация.

Участник в екип за възраждане на голямо машиностроително предприятие в Пернишка област.

МИР 27 Стара Загора – адв. Миглена Стоянова

Изтъкнат адвокат в обл. Стара Загора, специалист в областта на гражданското право. Неин основен приоритет са реформите в съдебната система. Защитата на правата на българските жени е важна насока на бъдещада й дейност.

МИР 28 Търговище – адв. Николай Манолов

Адвокат с 20 годишна практика в региона. Участник в екипа на БСДЕ за реформи в съдебната система. Специалист в областта на гражданското право и медиацията. Защитник на правата на обикновените граждани.

МИР 29 Хасково – Таня Гочева

Експерт в областта на търговията и заводската логистика. В нейните функции влиза разработката на по-оптимални и законови и административни регулации на българската търговия и пазарната инфраструктура. Нейните качества позволяват за участва активно в реализацията на Програмата на БСДЕ за реформа на българското селско стопанство и за превръщането на България в износител на храни, включително и биохрани.

МИР 30 Шумен – адв. Николай Николов

Адвокат – специалист в областта на гражданското право. Защитава активно български граждани, включително в Европейският съд по правата на човека в Страсбург. Активен участник в групата на БСДЕ) за съдебна реформа на България.

МИР 31 Ямбол – проф. Иван Станков

Основен водещ, учен в аграрните науки, проф. Иван Станков е изтъкнат деец в областта на българското животновъдство. Бивш служебен министър на земеделието.

Целият му съзнателен живот в родната му Ямболска област, а след това и в други части на страната, е в подкрепа на този сектор на българската икономика.

