От магазин в София и ретро "Волга" до стотици хиляди в банки: Имуществото на българските кметове

Сравнението между декларациите за имущество и интереси на кметовете на София, Варна, Бургас и Велико Търново показва отчетливи разлики – от милионни банкови наличности, които драстично намаляват за година, до ръст на доходите и нови задължения. Докато в София кметът инвестира в магазин за 143 хил. лв. и ползва активни кредитни инструменти, в Пловдив автопаркът се ограничава до "Волга" за 500 лв. Кметът на Варна залага на корпоративни безлихвени заеми за близо 300 хил. лв., а бургаския му колега пази почти 370 хил. лв. в банки без да декларира имоти.

Терзиев - от милион в банка към нов магазин и кредити

През 2023 г. кметът на София Васил Терзиев е декларирал внушителните 1,037 млн. лв. в банка, отбелязани като „върнат заем“. Като налични пари е посочил още 80 хил. лв.. Доходите му са били впечатляващи – 214 хил. лв. извън длъжността, 13,6 хил. лв. от наеми, 110 хил. лв. от продажба на МПС, както и над 2,2 млн. лв. от дивиденти. Тогава не е имал недвижими имоти или автомобили.

Днес картината е различна – Терзиев вече е инвестирал в магазин в София за 143 хил. лв., а банковите наличности са далеч по-скромни – 225 хил. лв. и още 120 хил. лв. от продажба на имот. Доходите са основно от заплата (110 хил. лв.) и наеми (17 хил. лв.).

Вместо огромен депозит, на преден план излизат заеми – общо над 200 хил. лв. към банки и лица, плюс кредитна карта за почти 20 хил. лв. при 15,75% лихва.

Коцев - заеми и кола за 3000 лв.

През 2023 г. кметът на Варна Благомир Коцев не е декларирал големи налични пари. Посочил е 19,7 хил. лв. и 2440 USD в сметки, а съпругата му – още 6504 лв. Доходите му са били 5785 лв. от длъжността и 304 хил. лв. от други трудови правоотношения. Няма имоти или коли. Основната тежест тогава, както и днес, са два безлихвени заема от „Овърсийз-Хоризонт“ за общо 297 хил. лв.

През 2024 г. обаче се вижда промяна: по сметките вече има 39 хил. лв., а Коцев кара „Сузуки Суифт“ за 3260 лв.. Доходите са далеч по-скромни – около 64 хил. лв. годишно от заплата. Задълженията по заемите остават, но ликвидността изглежда по-устойчива.

Припомняме, че Коцев и други трима обвиняеми бяха задържани на 8 юли тази година по време на акция на Комисията за предотвратяване на корупцията (КПК) в Община Варна, в рамките на която първо бяха претърсени служебните кабинети, а след това и домовете на задържаните. 

Разследващите твърдят, че четиримата са заподозрени в корупция, а опозицията отвръща, че става въпрос за "политическа атака". Коцев е вторият висш представител на опозиционната коалиция ПП-ДБ в местната власт, който се озова в ареста. Първият е зам.-кметът на София Никола Барбутов.

Димитров - наследствени имоти и "Волга" за 500 лв.

Пловдивският кмет Костадин Димитров разполага с няколко наследствени имота: незастроен парцел в с. Баня, два имота за ниско застрояване, апартамент от 86 кв. м в ж.к. "Тракия" и земеделска земя.

Най-любопитното в декларацията му е автомобилът – ретро "Волга", оценена на едва 500 лв.. По сметки има около 49 хил. лв., а задълженията му са умерени – банков кредит за 11 хил. лв. и заем за 4 хил. лв. Доходите му за годината възлизат на 72,5 хил. лв. заплата и 4,5 хил. лв. от допълнителна дейност. 

Николов - от 30 хил. налични към 370 хил. в сметки

През 2023 г. кметът на Бургас Димитър Николов е декларирал 30 хил. лв. налични пари, като по сметки на съпругата му са били записани 193 хил. лв., а неговите – 50,5 хил. лв. Общата сума тогава е била около 274 хил. лв. Доходите са били 90,9 хил. лв. от трудови правоотношения за него и 33,4 хил. лв. за съпругата му.

В декларацията за 2024 г. наличностите значително нарастват – вече са 369,8 хил. лв. в няколко сметки. Николов е вписал и участие в ДЗЗД „Енергийна общност Бургас-Плувен комплекс Славейков“. Към сумите се добавят и дивиденти – 4500 лв. за него и 560 евро за съпругата му. В рамките на година се вижда ръст на банковата ликвидност с близо 100 хил. лв.

Панов - кредити и заплати

През 2023 г. декларацията на кмета на Велико Търново Даниел Панов не беше акцент в публичните обобщения, но още тогава Панов е бил сред кметовете на фокус. Днешните данни показват 172,5 хил. лв. по сметки, ипотечен кредит за 33,9 хил. лв., потребителски за 2,2 хил. лв. и две кредитни карти с лимит по 10 хил. лв.

Доходите му през 2024 г. са 101 хил. лв. от заплата, почти 32 хил. лв. от наеми и по-малки суми от сделки с имущество.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
