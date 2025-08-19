Слави Трифонов е още по-богат, купил си е луксозни коли за 850 000 лева

Лидерът на партия „Има такъв народ“ Слави Трифонов си е купил два нови автомобила през 2024 г. – „Мерцедес-Майбах“ за 353 000 лева и Range Rover за 498 000 лева, т.е. общо за 851 000 лева. „Майбах“-ът е закупен със средства от дивиденти, а другата луксозна кола – с пари от продажба на автомобил и дивиденти, отчел е Трифонов в имуществената си декларация за 2024 г., подадена пред Комисията за противодействие на корупцията.

По традиция, декларациите на политиците за предходната година се публикуват през август. Макар Слави Трифонов да не заема публична длъжност, той е длъжен да отчита приходите и имуществото си като председател на политическа партия. Иначе е изпълнителен директор на "Седем-осми" АД.

След дълъг период, в който не подаваше задължителните декларации, Трифонов най-сетне представи документ за 2022 г. Тогава се видя, че има 9,1 млн. лв. по сметките си: Слави Трифонов най-сетне обяви имуществото си - има милиони и скъпа къща.

От декларацията му за 2024 г. се вижда, че миналата година той е продал друг "Майбах" - за 310 000 лева, както и "Мерцедес Брабус" - за 508 516 лева, т.е. общо за 818 516 лева.

В декларацията си за 2023 г. лидерът на ИТН беше отчел покупка на "Ауди Куатро" за 303 598 лева, както и продажби на джип Land Rover и на Mercedes - от тях е спечелил общо 310 000 лева. Тогава бе отчел по-малко средства по сметките си, отколкото през 2022 г. - 8,85 млн. лв.: Слави Трифонов с по-малко пари през 2023 г., сменил е Land Rover и Mercedes за Audi.

Колко пари има Слави Трифонов?

В последната си декларация Трифонов е посочил, че разполага с 564 000 лева налични средства – от заплата, авторски и сродни права, дивиденти.

Той има две банкови сметки в страната, в които отчита 4 328 287 лева и 2 616 567 евро. Това означава, че Трифонов разполага с общо 9,44 милиона лева – от дивиденти, заплати, авторски и сродни права, приходи от продажба на автомобил. Лидерът на ИТН вече е по-богат в сравнение с 2023 г. и спрямо 2022 г.

Има и парично вземане за 42 240 лева по заем от местно лице.

Трифонов има акции в „Алт Плеър“ АД – придобил ги е за близо 300 хил. лв., в „Седем-осми“ АД – придобити за 3,6 млн. лв., в „Сет 666“ ЕАД – за 50 000 лева. Правното основание е учредяване и апортна вноска (в третия случай - само учредяване).

От заплати през 2024 г. Слави Трифонов е декларирал 85 349 лева, което прави по 7100 лева бруто на месец.

