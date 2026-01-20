Партия от ПП-ДБ остро: "Радев, тук не е Москва!" (ВИДЕО)

С припомняне за слогана си "За силна България в обединена Европа!" представители на партия "Демократи за силна България" (ДСБ) сподели видеообръщение към подалият оставка президент Румен Радев. Очакванията са той да се впусне в партийния терен за предстоящите предсрочни парламентарни избори през пролетта на 2026 г.

Във видеото общинския съветник в София и лидер на районната структура на ДСБ Бонка Василева сподели: ""За силна България в обединена Европа!" - това е слоганът на ДСБ, моята партия от 2004 година до днес. Заради това съм в политиката. Все по-актуален слоган. Общността, която представлявам, не прави компромиси. Тя няма да направи завой и никога не би простила такъв", подчертава тя.

Василева припомня кои са двете основни принципни политики на формацията: "Има два ясни репера в този слоган - борбата с корупцията и съпротивата срещу Кремъл. "Тук не е Москва" не е ироничен лозунг. "Тук не е Москва" е нашето разбиране за това каква трябва да бъде София, каква трябва да бъде България", бяха част от думите на Василева, повторени и от нейни колеги от ДСБ, която е част от коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България".

