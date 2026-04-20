Партийна субсидия: Слави Трифонов остава без пари от държавата, за Доган изглежда ще има

Извън голямата интрига кой влиза в парламента и колко депутати ще има всеки влязъл, има и друга интрига - кой изобщо ще вземе партийна субсидия (8 лв. или около 4.09 евро на действителен глас за партии с над 1% спечелени гласове на съответните избори). След дълги години, в които беше немислимо БСП и Ахмед Доган да нямат депутати и директно влияние в Народното събрание, в 52-рия парламент това ще е факт. С продължаващото преброяване те се съсредоточават върху това ще вземат ли субсидии - вече излязоха данни и за преброяване на 60,79% протоколи.

Засега - да. Ахмед Доган т.е. АПС, подобно на БСП, взема субсидия - 23 705 гласа или 1,268% подкрепа. Столетницата остава на ниво 55 976 гласа или 2,994% т.е. там няма съмнение. Но ИТН на Слави Трифонов няма да получи и стотинка от държавата т.е. от данъкоплатците - може би ще се сети сега за някой референдум по темата. Резултатите дотук на партията на Трифонов: 14 720 гласа или 0,787%. Колкото до референдума, в средата на март вече беше дадена такава заявка с приемането на удължения държавен бюджет - както добре знаете, България още не е приела редовен бюджет за 2026 година и се очаква най-рано в началото на лятото да има развитие - ОЩЕ: ИТН се сетиха за референдума си преди 10 години: Искат 0.51 евро партийна субсидия

Промени на върха няма - "Прогресивна България" на експрезидента Румен Радев (833 649 гласа или 44,587%), ПП-ДБ е на второ място (266 681 гласа или 14,263% подкрепа), а чак на трето място е ГЕРБ-СДС, с 243 298 гласа или 13,013% подкрепа - ОЩЕ: Люта борба кой да е номер 5: ДПС на Пеевски изпревари засега "Възраждане"