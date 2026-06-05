Даже е спестил пари от мантинелите: Регионалният министър ще се възползва от инхаус временно (ВИДЕО)

"Нещата са точно обратното". Така министърът на регионалното развитие Иван Шишков отговори на въпрос на Actualno.com дали е вярно, че връща инхаус процедурите. Поводът за въпроса бяха обвиненията на Института за пътна безопасност на бившия шеф на КАТ - София Богдан Милчев, който алармира за поръчка за 90 млн. евро за мантинели, които са възложени чрез инхаус на държавното дружество "Автомагистрали" по примера на правителствата на ГЕРБ, когато магистрала "Хемус" се строеше по метода "инхаус" – формално, изпълнителят беше държавното дружество "Автомагистрали", което обаче наемаше частни фирми за подизпълнители и им даваше огромни аванси.

Защо сега е различно?

Министърът е категоричен, че в тази ситуация "Автомагистрали" има капацитет за смяна на мантинели.

Какво е спрял и даже е спестил пари?

"Ако си спомняте за един огромен договор за много пари за мантинелите. Ние казахме, че няма да го подпишем, т.е. икономисахме много пари за този договор. Сумите в договора за ремонта на мантинелите бяха според нас също и завишени. В момента се прави анализ изобщо защо е допуснато това. Така или иначе няма да се случи", обясни министърът.

Той посочи, че сега цените ще бъдат други. "Това, което се коментира в момента е опит да се премести фокуса. Фокусът беше съвсем друг, фокусът беше за това, че някой се опита да възложи за години наред при много по-висока цена да сменя мантинелите", подчерта той.

Защо временно ще има инхаус

Той обаче обърна внимание, че всеки ден има повреда на мантинели заради катастрофи и това прави тяхната смяна неотложна.

"Смисълът на инхаус процедурите, смисълът на това дружество "Автомагистрали" е да извършва такива ремотни дейности, т.е. във времето, в което подпишем нов договор за адекватни пари, ще ползваме тази възможност, защото тя е дадена в закона за това", добави Шишков. ОЩЕ: Мантинели за 90 млн. евро: Сигнал, че кабинетът "Радев" връща практики "инхаус" от кабинета "Борисов"