Пеевски поиска, управлението ще изпълнява: Национален борд по водите трябва да създаде МС, решиха депутатите

Народното събрание задължи Министерския съвет в срок до две седмици да сформира Национален борд по водите с цел координирани действия за преодоляване на водната криза през 2025 г. и координация на усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи. Решението бе взето по време на първото заседание на депутатите от есенната пленарна сесия и срещна подкрепата на 127 депутати от управляващото мнозинство на ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, ИТН и БСП, 8 бяха против, а 28 се въздържаха.

Депутатите приеха решение относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в България, внесено от депутата от ГЕРБ-СДС Младен Шишков и група народни представители. Припомняме, че на 21 август на извънредно заседание Комисията по околната среда и водите в парламента, свикано от председателя Наталия Киселова по поръчка на Делян Пеевски, депутатите одобриха проекта на решение, който моментално влезе в зала още в първия работен ден.

Новата институция

Иначе в Националния борд влизат седем министерства - на околната среда и водите, на регионалното развитие, на финансите, на енергетиката, на земеделието, на здравеопазването и на икономиката, Националното сдружение на общините и Българската банка за развитие. За всяко едно ведомство има разписани конкретни задачи, а новосъздаденият Национален борд ще трябва да докладва напредъкът по настоящето решение пред парламента всеки месец.

"Това решение беше обсъдено в ситуация на извънредност, ние от ПП-ДБ не го подкрепихме по време на комисия по две прости причини - въпросното решение е нелепо. Това, което се случва в момента, е, че управляващите искат да задължат своите колеги в Министерския съвет да си свършат работата, защото те не си я вършат. Как може да задължаваме институции да проверяват има ли кражби или няма, да проверяват за алтернативни източници за напояване и то сега при положение, че има толкова граждани на воден режим, а досега какво тези институции?", коментира бившият икономически министър и депутат от ПП-ДБ Богдан Богданов и подчерта, че по този начин се създават ненужни огани за управление, при положение, че вече има създаден Висш консултативет съвет по водите.

Снимка: БГНЕС

Младен Шишков като един от вносителите припомни, че 6 месеца по време на временната комисия, чиято основна цел бе установи всички факти и обстоятелства относно проблемите с безводието в страната всички коментирали, че е нужно да се създаде един орган за управление на водите, е необходимо централизирано управление на водите, е необходимо някой да сложи шапка на управлението на водите, а сега в един момент от ПП-ДБ казват, че не са съгласни.

"Самите вие казвате, че трябва да има единен орган, а сега се отмятате от това. Освен това твърдите, че този проект на решение е нелеп, а във вашия проект, който е качен на сайта пише същото. Задължавате Министерския съвет да извърши определени действия. Каква е разликата между нашето и вашето предложение. Разликата е във компютъра, от който е написано", каза още Шишков.

