"На върха на пирамидата стои Пеевски": Депутатите 7 часа дебатираха вота на недоверие

В сряда Народното събрание започна обсъждането на петия вот на недоверие срещу правителството с премиер Росен Желязков. Под него се подписаха 59 депутати от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), МЕЧ и "Алианс за права и свободи" (АПС). Основният мотив е "провал на държавната политика във вътрешната сигурност и правосъдието", което според опозицията задълбочава проблема със завладяната държава, води до липса на справедливост и обедняване на гражданите.

По правилник - гласуването по дебатите ще бъде утре в 16:45, точно 24 часа след приключване на дебатите.

Мотивите са изложени в близо 90 страници и съдържат примери за полицейско насилие, чадър върху контрабанда, съмнителни разследвания и дори твърдения за незаконни дипломи в Академията на МВР. Според вносителите проблемът е трудно обратим, защото изграждането на независими институции изисква далеч по-големи усилия от тези, с които те биват овладявани за частни интереси.

В документа на опозицията се описват конкретни примери за институционален разпад – чадър върху контрабандни канали, подправяне на доказателства от полицията И репресии срещу служители. В правосъдието проблемите са зависимост на прокуратурата, липса на отчетност на главния прокурор, бавни дела и политически натиск върху съдии. Още: По-добре за бюджета е кабинетът да падне: Асен Василев обвини ГЕРБ в рекорден дефицит (ВИДЕО)

Премиерът Росен Желязков отхвърли мотивите, като заяви, че те повтарят вече отхвърлени аргументи от предишни вотове.

Опозицията: Кабинетът е зависим от Пеевски

В мотивите се посочва, че подкрепата на "ДПС – Ново начало" е изтъргувана срещу "безконтролно превземане на институциите от санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски и свързаните с него бизнес интереси". Формално извън управлението, Пеевски е описан като фигура, която дърпа конците.

"На върха на пирамидата на завладяването на държавата стои Делян Пеевски, който чрез влияние в службите за сигурност и съдебната власт е подчинил държавния апарат", заяви Божидар Божанов от "Да, България". Той допълни, че правителството действа като параван за разрастването на тези процеси. Още: Мижав интерес: Министри си цъкат на телефоните по време на дебата за вота на недоверие

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев обвини вътрешния министър Даниел Митов в пълно бездействие и нарече го "най-слабия министър". По думите му в МВР са ежедневие подкупи, злоупотреба с власт и пране на пари.

Венко Сабрутев от ПП посочи, че "бедността се завръща", доходите са замразени, а дълговете са достигнали 19 млрд. лева, които "отиват за кражби". Хасан Адемов предупреди, че липсата на реформи и антикорупционни мерки ще донесе тежки електорални щети на управляващите формации.

Костадин Костадинов от проруската "Възраждане" заяви, че не е нужен вот, а "революция". Цончо Ганев нарече кабинета "зависим от Пеевски".

"Величие" също подкрепи вота, като депутатите Юлиана Матеева и Красимира Катинчарова определиха държавата като "страна от третия свят" и обявиха парламента за нелегитимен. Още: Пеевски обеща пълен мандат на правителството (ВИДЕО)

Управляващите: Вотът е лицемерие и безотговорност

От името на управляващото мнозинство пръв говори Йордан Цонев от ДПС-НН, който нарече дебата "грандиозен парад на лицемерието". Той обвини ПП-ДБ, че потъпкват Конституцията и покровителстват контрабандата.

По думите му санкциите срещу Пеевски по закона "Магнитски" са "лъжа и манипулация, измислена от семейство Прокопиеви". Цонев заяви още, че протестите вече не свалят правителства и че партията му е "жокерът" на политическата сцена.

Правосъдният министър Георги Георгиев показа таблици с препоръки на Европейската комисия и подчерта, че проблемите се повтарят независимо кой управлява. Той атакува ПП-ДБ за "непоносимо противоречие" – да се борят срещу завладяната държава, докато сами са се опитвали да я овладеят. Още: "Да, България" с кампания в парламента: Вот на недоверие с QR код (СНИМКА)

Бойко Борисов определи вота като "проява на безотговорност" и предупреди за риск от 8-9% дефицит, ако кабинетът падне. Той заяви, че ПП-ДБ са "на руското влакче срещу еврото" и настоя за промяна в Антикорупционната комисия.

Станислав Балабанов от ИТН нарече мотивите "некъдърни" и основани на слухове. Колежката му Павела Митова подхвърли хапчета на трибуната с подигравки към ПП-ДБ.

В отговор Ивайло Мирчев припомни протестите в Росенец и заяви, че и тогава, и сега именно Пеевски диктува дневния ред на държавата. "Вие ще останете жалко съществуващи пионки", каза той към управляващите.