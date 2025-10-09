Пеевски за кризата с боклука и ПП-ДБ: Татко им Бойко пак ги спасява

Санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски заяви в кулоарите на парламента, че Бойко Борисов отново спасява "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП–ДБ) и техните кметове. По думите му, лидерът на ГЕРБ вече е правил това неведнъж – първо в "сглобката", после при гласуването на имунитетите на "Възраждане", а сега и по темата за кризата с боклука в София.

"Отново се налага г-н Борисов да ги спасява. Какво ще правят без него – той ги спасява всичките. Те са му като малки деца и той ги спасява. Те не се борят с никаква мафия, правят само бели. Лошото е, че нямат санкция за белите, защото татко им Бойко ги спасява. Те не могат без Борисов. Ако Борисов не ги спасяваше всеки ден, те щяха да бъдат едни нормални граждани, които да понесат последствията за всичко, което правят", каза Пеевски.

"Ако не е Борисов, тях няма да ги има"

Той добави, че не разбира защо Борисов продължава да ги защитава, при положение че именно те го атакуват. "Аз не мога да го разбера Бойко Борисов защо ги спасява постоянно, а те защо го нападат него, като те не могат без него. Ако не е Борисов, тях няма да ги има", заяви депутатът.

По отношение на предложените промени в Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с продажба на активи на "Лукойл", Пеевски коментира: "Трябва да се знае, ако има такава сделка, кой ще го вземе." Той подчерта, че трябва да бъдат защитени хората, които според него са били ощетявани през последните четири години от управлението на ПП–ДБ заради високите цени на горивата.