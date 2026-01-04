Спорт:

Петър Славов: Хартиените бюлетини трябва да се броят ръчно, но машинните – не

04 януари 2026, 18:18 часа 383 прочитания 0 коментара
Гражданското участие от изборите през 90-е години на миналия век може да се използва като добра практика на предстоящия вот. Това заяви в „120 минути“ Мирослав Севлиевски - един от създателите на Българското сдружение за честни избори и граждански права“.

„Тогава изглеждаше, че новите партии нямаха опит при правенето на избори, а старата, БКП, тя си знаеше всичко и си беше намислила какво ще направи на изборите – да ги открадне. Така беше през 90-е години, но тогава имахме два ясни лагера, които се противопоставяха. Сега ни липсва будна администрация и истинско гражданско общество“, коментира още той. Севлиевски допълни, че над 20 хил. доброволци са следели за честността на вота.

Това не е достатъчно обаче, според Петър Славов - председател на сдружение „Гражданска платформа“ и автор на над 100 законопроекта. По думите му високата избирателна активност е само един от елементите за честни избори. 

„Необходими са промени в Изборния кодекс и връщане на машинното гласуване в неговия автентичен вид. Защото това, което имаме в момента, не е машинно гласуване, а едни принтери, които разпечатват едни бюлетини, които се броят ръчно“, каза Славов и допълни, че гражданският контрол също е изключително важен, давайки пример с изборите в Пазарджик.

Според Севлиевски дебатът за машинния вот не трябва да е водещ. Славов обаче не се съгласи, по думите му младите вече очакват електронно гласуване и модернизиране на процеса. „Аз имам две GEN-Z вкъщи. За това поколение, за което всичко е свързано с телефона, не може да му кажем, че демокрацията и честните избори не могат да бъдат доставени по телефона. Днес трябва да погледнат какво правят техните връстници в Иран и Украйна, те са герои“, коментира Севлиевски. Той каза още, че „Информационно обслужване“ трябва да се закрие.

Славов посочи, че хартиените бюлетини трябва да се броят ръчно, но машинните – не. „Ако това го направят до два изборни цикъла около 70% от избирателите ще гласуват машинно“, допълни той. 

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
