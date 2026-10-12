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Петър Витанов: Най-вероятно зад атаката срещу корабите в Черно море стои Русия

12 октомври 2026, 6:25 часа 751 прочитания 0 коментара
Снимка: Студио Actualno
Петър Витанов: Най-вероятно зад атаката срещу корабите в Черно море стои Русия

Най-вероятно руски дрон е потопил потъналия турски кораб ALFA WATAN на 6 октомври в изключителната икономическа зона на България. Това заяви председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов в предаването "Защо" по bTV. Още: Цветлин Йовчев: Черно море вече е Ормузкият проток, Русия стои зад атаката

"Нямаме притеснения да кажем, че най-вероятно става дума за руски дрон, но преди да има каквито и да е доказателства, не можем да го оповестим. Ако това се докаже, ще се предприемат всички необходими мерки", заяви Витанов, макар и с половин уста в отговора на въпроса си да насочва вниманието на управляващите именно към Русия.

Логиката сочи към Русия

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"Логиката предполага, че става дума за руски удари, но когато говорим от името на държавата, не може да си позволим да боравим с предположения", добави председателят на комисията по външна политика. България следва протокола на НАТО - уведомяване, обмен на данни, сътрудничество с партньорите и се използват всички партньорски служби, обясни той.

От разузнавателните данни, с които разполагаме, от началото на годината над 460 са ударените кораби, като мнозинството от тях са осъществени през последните няколко месеца, съобщи той.

"Ударите са и от двете страни - украинска и руска. Малко повече са ударените от украинска страна", коментира още Витанов.

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Той изтъкна, че поне половината от тези атакувани кораби са вероятно на натовски държави, но нито веднъж чл. 4 от Вашингтонския договора на НАТО не е бил активиран, като обясни защо и ние не сме го задействали.

"НАТО не насърчава, даже обезкуражава използването на чл. 4 при такъв тип инциденти, защото прекаленото му използване може да доведе до девалвиране на чл. 4", посочи Витанов.

По повод оповестеното от лидера на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов от доклада на службите пред КСНС, че най-вероятно потопеният ALFA WATAN е превозвал войска, Витанов каза, че и двете държави използват търговските кораби не само за пренасяне на обозначените вътре товари, а много често превозват войници и оръжия.

"Има съмнение, че по-скоро не е била упоменатата морска сол за Румъния. Имало е огромен взрив. Най-вероятно имало претоварване", добави той от чутото на КСНС.

В подкрепа на тази теза Витанов добави, че потъналият кораб, за който се твърди, че е превозвал египетска сол към Румъния, е плавал цели 15 дни при обичайно необходими за минаване по този маршрут само 5 дни. Това предполага, че е бил доста натоварен, изказа съмненията си Витанов.

Санкциите да бъдат използвани като инструмент

Той коментира и сделката между Доналд Тръмп и Владимир Путин за износ на руски дизел. Витанов смята, че се поставя сериозен въпрос за трансатлантическите отношения, за голямото напрежение между САЩ и Украйна, както и че е основание да се замислим за санкциите, които налага ЕС.

"Това ни дава основание да се замислим за санкциите - когато те могат да бъдат заобиколени от САЩ, то те наказват не този, върху когото са, а който ги налага", направи извод лидерът на ПГ на "Прогресивна България". И заключи: "Санкциите не отслабват Русия, не казвам, че трябва да паднат, но да бъдат използвани като инструмент".

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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