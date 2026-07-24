Кабинетът "Радев":

“Заетост без бариери“: Шанс за уязвими групи да си намерят работа

24 юли 2026, 16:49 часа 294 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
“Заетост без бариери“: Шанс за уязвими групи да си намерят работа

Бюрата по труда в цялата страна започнаха прием на заявления по новата мярка "Заетост без бариери". Проектът на Агенцията по заетостта е насочен към хора в неравностойно положение, хора с трайни увреждания и безработни над 55-годишна възраст, като целта е да се улесни достъпът им до пазара на труда със субсидирана заетост, предава БНР. Очакванията са в дейностите да бъдат включени 14 800 участници – хора, които срещат по-сериозни затруднения при намирането и задържането на работа. Общият бюджет на проекта е в размер на малко над 40,9 млн. евро, а срокът за изпълнение е до 31 декември 2029 г.Още: Временната заетост, създавана от държавата, масово не става постоянна

Заетостта, свързана с превенцията и преодоляването на последиците от природни бедствия и извънредни ситуации, ще се реализира с координиран подход между отговорните институции. За целта е създаден Координационен механизъм, който урежда оценката и съгласуването на заявените от работодателите потребности и необходимия брой работни места. Подкрепата ще се предоставя по четири мерки с различна продължителност и съобразени с потребностите на различните целеви групи. Още: Намаляват парите по програмите за заетост през следващата година

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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