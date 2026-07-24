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Депутат на Радев обиди грозно Теменужка Петкова от парламентарната трибуна (ВИДЕО)

24 юли 2026, 12:32 часа 158 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Депутат на Радев обиди грозно Теменужка Петкова от парламентарната трибуна (ВИДЕО)

Председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов от "Прогресивна България" предизвика остри реакции с изказване от парламентарната трибуна по време на продължилите повече от 12 часа дебати по държавния бюджет за 2026 г., след като отправи обидна реплика към депутата от ГЕРБ и бивш финансов министър Теменужка Петкова.

Словесният сблъсък възникна на фона на поредния спор между управляващи и опозиция за състоянието на публичните финанси, наследени от кабинета "Желязков". Петкова заяви, че към 31 януари правителството е оставило положително бюджетно салдо от 212 млн. евро и фискален резерв от 8,2 млрд. евро.

"Не се смейте, защото вие не сте отваряли сайта на Министерството на финансите", обърна се тя към мнозинството. Още: Официално: Парламентът прие бюджет с 5.7% дефицит

В отговор Проданов заяви:

"Г-жо Петкова, какво наследство сте оставили януари месец... Знаете ли това, че сте си глътнали корема за снимка, не означава, че ставате за фотомодел."

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Репликата му предизвика шумна реакция в пленарната зала, след което той направи опит да смекчи думите си.

"Не говоря конкретно за вас, извинявайте, говоря по принцип. Говоря за фискалното състояние на държавата, не е бележка, искам да бъда максимално коректно разбран, че става дума за метафора", каза Проданов.

От ГЕРБ публикуваха във Facebook видео от изказването на Теменужка Петкова, придружено с коментар, че депутатите от "Прогресивна България" "подвеждат" и "дори не знаят как изглежда сайтът на Министерството на финансите".

Случаят предизвика вълна от критики и извън парламента. В социалните мрежи се появиха призиви Константин Проданов да подаде оставка като председател на бюджетната комисия.

Това не е първият път, в който негово изказване предизвиква обществено недоволство. В началото на мандата той беше остро критикуван за думите: "Не всички 2 милиона пенсионери ще умрат от глад заради 2 евро на месец", произнесени по време на дебат за размера на минималната пенсия. Още: Гълъб Донев: Призовавам за реалистични нагласи и очаквания към бюджет 2026 г.

Размяната на реплики между Проданов и Петкова се случи по време на маратона от дебати по второто четене на бюджета за 2026 г., в които основните спорове бяха около заложения дефицит от 5,7% от БВП, размера на капиталовите разходи, новия държавен дълг, възнагражденията в държавния сектор и финансирането на общинските проекти. На следващия ден парламентът окончателно прие бюджета.

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Константин Проданов Теменужка Петкова Бюджет 2026
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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