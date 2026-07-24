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"Сигурна съм, че бихте правили с*кс с Путин, той е привлекателен мъж": Депутатка на Радев блесна в мрежите (ВИДЕО)

24 юли 2026, 13:01 часа 823 прочитания 0 коментара
Снимка: Личен архив във Фейсбук
"Сигурна съм, че бихте правили с*кс с Путин, той е привлекателен мъж": Депутатка на Радев блесна в мрежите (ВИДЕО)

"С кой български политик бихте правили секс" - около този въпрос се завърта архивно видео под формата на влог за социалните мрежи, чийто автор е понастоящем депутатът от "Прогресивна България" Ирина Асиова-Диамант. Член е на Комисията по култура и медии и на Комисията за пряко участие на гражданите.

Близо три месеца след клетвата й като народен представител обаче някои нейни изяви от миналото й на журналист, влогър и създател на съдържание излязоха отново на дневен ред в публичното пространство.

Във въпросното видео Асиова-Диамант провежда анкета сред жителите на столицата. В подбрания материал в страниците за политическа сатира се вижда как тя попада на младо момиче, говорещо с руски акцент. Двете провеждат спонтанен разговор по темата за привлекателността на българските политици.

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"Доста интригуващ въпрос. Нямам никаква представа", отговаря момичето от видеото на въпроса на Асиова-Диамант. "Сигурна съм, че вие с Путин бихте правили секс. Той е привлекателен мъж, имаме ли ние българския Путин?", казва още бъдещата тогава народна представителка на Радев.

По-късно във видеото прави впечатление още, че самата тя би правила секс с Цветан Цветанов. "Намирам го за изключително привлекателен", подчертава тя. 

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Все пак следва да се подчертае, че не става напълно ясно дали цялото видео не е заснето във формата на ирония и сарказъм.

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Владимир Путин Ирина Асиова Диамант Прогресивна България
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
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