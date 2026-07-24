"Сигурна съм, че бихте правили с*кс с Путин, той е привлекателен мъж": Депутатка на Радев блесна в мрежите (ВИДЕО)

"С кой български политик бихте правили секс" - около този въпрос се завърта архивно видео под формата на влог за социалните мрежи, чийто автор е понастоящем депутатът от "Прогресивна България" Ирина Асиова-Диамант. Член е на Комисията по култура и медии и на Комисията за пряко участие на гражданите.

Близо три месеца след клетвата й като народен представител обаче някои нейни изяви от миналото й на журналист, влогър и създател на съдържание излязоха отново на дневен ред в публичното пространство.

Във въпросното видео Асиова-Диамант провежда анкета сред жителите на столицата. В подбрания материал в страниците за политическа сатира се вижда как тя попада на младо момиче, говорещо с руски акцент. Двете провеждат спонтанен разговор по темата за привлекателността на българските политици.

Още: “Миналото ще вземе реванш”, предупреждаваше Радев - застигна ли то властта му сега? Анализ на Милен Любенов (ВИДЕО)

"Доста интригуващ въпрос. Нямам никаква представа", отговаря момичето от видеото на въпроса на Асиова-Диамант. "Сигурна съм, че вие с Путин бихте правили секс. Той е привлекателен мъж, имаме ли ние българския Путин?", казва още бъдещата тогава народна представителка на Радев.

По-късно във видеото прави впечатление още, че самата тя би правила секс с Цветан Цветанов. "Намирам го за изключително привлекателен", подчертава тя.

Все пак следва да се подчертае, че не става напълно ясно дали цялото видео не е заснето във формата на ирония и сарказъм.

Още: Три месеца Радев на власт: Доверието в кабинета е все по-надолу, ДПС са около чертата за влизане при нови избори (СНИМКИ)