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Пак заговориха за "мадуровки": ДПС иска други машини за гласуване

24 юли 2026, 14:54 часа 482 прочитания 0 коментара
Снимка: ДПС
Пак заговориха за "мадуровки": ДПС иска други машини за гласуване

Партията на Делян Пеевски предлага да има други машини за гласуване, а не тези, които те нарекоха "мадуровки", става ясно от прессъобщение на ДПС. От формацията предлагат въвеждане на машини с оптични устройства за сканиране с изменение в Изборния кодекс. Предложението е направено между първо и второ четене. Предложението е алтернатива на сегашните устройства за машинно гласуване.

ДПС отбелязват, че машините с оптични устройства за сканиране  съчетават предимствата както на хартиеното, така и на машинното гласуване, които по думите им са доказали своята надеждност и са използвани за гласуване в САЩ и други страни.

Припомняме, че парламентът вече прие на първо четене измененията в изборното законодателство, като депутатите върнаха машинното гласуване в неговия първообраз от 2021 г. На първо четене: Първообразът на машинното гласуване е възстановен

ДПС: Сегашните машини са компрометирани

Според ДПС, този тип машини са компрометирани в цял свят, в цяла Европа и в България.

"На предходни избори имаше редица проблеми с машини, които отказват да работят и дори не стартират в изборния ден. Тези машини, наречени още „мадуровки“, са компрометирани и отхвърлени в цял свят. Тяхното използване създава огромно съмнение сред обществото относно честността на вота, като случаите на разминаване на протоколите с разписките от гласуването са стотици, и са възприемани като устройства за манипулиране и кражба на вот", смятат от ДПС. ОЩЕ: Бивш шеф на ЦИК: Машините ще отпечатват контролна разписка, но тя няма да е водеща при отчитането

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ДПС Изборен кодекс Делян Пеевски машини за гласуване 52 Народно събрание
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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