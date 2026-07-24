Касиерката, обвинена за измама за близо 1 млн. евро, е работила в ГЕРБ

Касиерката, обвинена за измама за близо 1 млн. евро, е била служител на ГЕРБ. Това стана ясно от разследване на NOVA, в което свои истории разказват десетки потърпевши. Още в началото на юли Софийската районна прокуратура съобщи за ареста на 39-годишна жена, обвинена, че е измамила десетки хора. Тогава обаче институциите не разкриха самоличността ѝ, нито посочиха политическата партия, в която е работила.

Според разследването на NOVA жената е Гинка Борисова. Потърпевшите твърдят, че тя се е представяла за упълномощена от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и е убеждавала хора да теглят големи банкови кредити - често за над 150 000 лева.

По думите им тя обещавала, че срещу това ще бъдат включени в програма за европейско финансиране, а партията впоследствие ще възстанови изтеглените средства. Още: Касиерка на политическа партия е обвинена за измама за почти 1 млн. евро

По данни на телевизията жертвите на схемата са над 40 души, които я определят като финансова пирамида.

"Гинка Борисова ни каза, че всичко е законно, че получаваме договор. В него се цитира, че партия ГЕРБ с председател Бойко Борисов упълномощава въпросната Гинка Борисова да представлява партия ГЕРБ. В самия договор фигурира ЕГН и личните данни на г-н Борисов", разказва един от потърпевшите.

По-късно обаче се оказало, че подписът на Бойко Борисов под документа е фалшифициран, а името на нотариуса е изписано неправилно.

"Аз като юрист, като погледна договора, ще установя, че има нещо съмнително. Но един обикновен човек по никакъв начин не може да се усъмни или да прецени, че това е договор, с който евентуално ще бъде подведен", коментира адвокатът на потърпевшите Силвия Минчева пред NOVA. Още: Измамници крадат парцели в Нови Искър

Когато настъпвал падежът на банковите вноски, Борисова обяснявала забавянето с "годишното приключване на касата в ГЕРБ" или със свои здравословни проблеми.

Сред потърпевшите има хора от различни възрастови групи - от млади семейства до пенсионери. В един от случаите майка убедила дъщеря си, съпруга си и внучката си да изтеглят кредити и да се включат в "програмата", като днес семейството не успява да изплаща заемите си.

На въпрос защо подобна финансова програма се пази в тайна, един от потърпевшите разказва, че получил следния отговор от Борисова:

"Целта е да могат парите да усвоят специално подбрани хора. Не било за всеки. Тя се предлага само на симпатизанти на партията." Още: Поредна измама: Автокъща прибра 200 000 евро от клиенти, а колите ги няма

По думите му Борисова уверявала, че колкото по-голям е кредитът, толкова по-голяма ще бъде печалбата за участниците, а заемите няма да бъдат връщани от тях.

От ГЕРБ реагираха официално едва след излъчването на репортажа. От партията заявиха, че са научили за случая още след първото журналистическо разследване преди година и тогава незабавно са освободили Борисова.

"Като неин работодател по това време незабавно сигнализирахме компетентните органи - ГДНП, СДВР и СГП, като изпратихме цялата налична информация и документи, свързани с работата ѝ като служител. Борисова никога не е била упълномощавана от нас да осъществява подобна дейност или да сключва каквито и да било договори с трети лица", посочват от ГЕРБ.

От полицията заявиха, че до момента няма данни партията да е замесена в схемата.