Собствен добив на газ и задължително условие за управление: Божидар Божанов разясни

28 март 2026, 19:19 часа 310 прочитания 0 коментара
Темата с шистовия газ не е на дневен ред. Това е поредна димка, вдигната от ГЕРБ - за да бъде изгубен фокусът от борбата със завладяната държава. Това заяви един от съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по Nova News. И добави, че на първо място фокусът що се отнася до газа е конвенционалният, защото в България има такива доказани залежи - ОЩЕ: Иван Хиновски: България има огромни газови залежи, но лобито на "Газпром" спря концесия (ВИДЕО)

Божанов обясни и, че ако ПП-ДБ ще участва в бъдещо управление, първо трябва да бъде подписано коалиционно споразумение. "Защото без него се раждат чудовища. Ние си научихме урока. Една от големите грешки на "сглобката", която беше създадена с ясните цели Шенген и еврозона, беше, че не успяхме да се договорим за коалиционно споразумение, на което да се позовем, когато ГЕРБ свалиха тогавашното правителство. Сглобката се разпадна заради отказа на ГЕРБ да бъде избран нов ВСС и регулатори без гарантирана квота на Пеевски", заяви Божанов.

"Доказали сме, че можем да преборим завладяната държава. От доста време тя се бори персонално срещу нас. Знаем как да го направим и имаме много конкретни мерки как това да се случи. Програмата ни е много конкретна, защото по всички наши приоритети сме имали поредица от политически действия и внесени законопроекти. От другите виждаме само лозунги. На база на лозинги няма как да кажем с кого ще управляваме. Разбира се, няма как да участваме в управление с ГЕРБ, които бяха свалени от стотици хиляди български граждани и които са едно и също с ДПС на Пеевски", посочи Божанов.

Съпредседателят на "Да, България" каза и, че Андрей Гюров е абсолютно легитимен служебен премиер. "Становището на Съда на ЕС няма отношение към избора му, тъй като той беше избран в момент, в който не е бил освободен като подуправител на БНБ. Това е поредна димка, която Пеевски и различни медии превърнаха в пропаганда тема".

Ивайло Ачев
