Последните социологически данни: Формула "5+2+2" и поне две интриги преди 19 април (ОБЗОР)

17 април 2026, 14:55 часа 464 прочитания 0 коментара
Последните социологически данни: Формула "5+2+2" и поне две интриги преди 19 април (ОБЗОР)

Традиционно в последния ден от предизборната кампания водещите социологически агенции публикуваха данните от последните си проучвания и моментни снимки на нагласите преди изборите на 19 април. От данните на "ТРЕНД", "Алфа рисърч", "МЯРА", "Галъп Интернешънъл Болкан" и "Маркет ЛИНКС" могат да се направят множество изводи за нагласите в решителните часове преди изборния ден, но общото помежду им като наблюдения могат да се сведат до поне няколко основни:

  • категорично ясен победител в лицето на "Прогресивна България" с резултат в диапазона 31-35% и все по-отваряща се ножица в резултата на първите и вторите от ГЕРБ-СДС;
  • формула "5+2+2" като партийна конфигурация в новия парламент със сигурна подредба на петте сигурни участници (ПБ, ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, "Възраждане" и ДПС);
  • битка за преминаване на 4-процентовата бариера от поне два субекта (БСП и "Сияние") и 
  • потенциален ръст при достатъчна мобилизация в самия изборен ден на поне още два субекта ("Величие" и МЕЧ).

Социолозите отчитат ръст в желанието за гласуване и очакват избирателна активност, по-висока от тази в поредицата от предишни предсрочни избори. Активността може да достигне около 60% (над 3 300 000 души). Само за последната седмица е налице ръст в декларираната избирателна активност, анализират социолозите Боряна Димитрова и Първан Симеонов.

Всъщност именно по-високата избирателна активност ще бъде от решаващо значение за точната бариера за влизане в парламента и последващото разпределение на мандатите. От друга страна, ако по-малките формации прескочат четирите процента, то това ще намали числеността на парламентарната група най-вече на "Прогресивна България", тъй като пропорционално най-много депутатски места ще се отнемат от тяхната численост. 

Пълните данни от четирите социологически проучвания на финала на предизборната кампания, може да видите в графиката:

Както изисква закона, предоставяме и паспортите на четирите изследвания, представени в статията:

  • Национално представително проучване на "Алфа Рисърч", проведено между 13 и 15 април сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна.
  • Изследването на "Тренд" е реализирано в периода между 13 и 16 април 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1004 пълнолетни българи.
  • Данните са на агенция "Мяра" са представителни за пълнолетното население в България и е реализирано между 4 и 13 април 2026 г., като интервютата са проведени "лице в лице", с таблети, сред 1002 пълнолетни български граждани.
  • Националното проучване на "Маркет ЛИНКС" е проведено сред 1003 лица над 18 г. в страната в периода 7-14 април 2026 г. по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.
  • Националното представително проучване на "Галъп интернешънъл болкан" е проведено в периода 8-16 април 2026 г. чрез стандартизирано персонално интервю тип face-to-face с помощта на таблети. Общият обем на извадката е 803 интервюта с пълнолетни граждани на България.

Ивайло Илиев
Ивайло Илиев
