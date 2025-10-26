ПП-ДБ няма да подкрепи друг председател на парламента

"Великото преформатиране на Борисов завърши с ротация, но ако той не излезе да каже кои министерства се дават на концесии, нищо добро не ни чака." Това заяви депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Явор Божанков. Пред bTV той подчерта, че според него моделът от изборите в Пазарджик ще се повтори, защото подкрепата за ГЕРБ се свива.

По думите му Бойко Борисов никога не е търсил друг партньор извън ДПС-НН. "Той е очаквал ние да вдигнем ръка и да помахаме, да му предложим да му помогнем? Който търси подкрепа, той е в тази роля да инициира разговор със съответните хора. Борисов никога не е търсил разговор с нас", заяви Божанков. По думите му в селата вече има нов играч, който печели вота по-добре от Борисов и то по начина, на който той се възмущава. "ГЕРБ са тези, които десетилетия наред дивашки организираха изборния процес в малките населени места, буквално варварски", заяви Явор Божанков.

По думите му управляващото мнозинство толкова е затънало в институционална криза, че хората питат кой е премиерът на България.

Още: Киселова "с благодарност" си тръгва през декември, председателите на парламента ще се сменят всяка година

"Ние няма да подкрепим друг председател на Народното събрание при това управляващо мнозинство", категоричен бе Божанков и уточни, че парламентарната група още не е взела решение и споделял личното си мнение.

"Никаква колаборация с ДПС "Ново начало" и с "Възраждане" - това са двете червени линии на ПП. Божанков обаче критикува ръководството на ПП, които залитали понякога в подобни колаборации.

Снимка: Actualno.com

Депутатът определи президента Румен Радев като най-проруския президент, а с решението да бъдат отнети служебните коли на администрацията му управляващите го направили герой.

"В този бюджет трябва да ограничим държавните разходи и да направим реформи. Ако не, след 2 години ще трябва да вдигаме данъци", каза още депутатът.

Още: "Преформатирането" на властта засегна председателя на парламента: ГЕРБ и ИТН искат ротация