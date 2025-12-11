Държавата затяга контрола по плажовете: Барове и заведения ще заемат само 2% от площта

Държавата ще се опита да въведе нов ред за преместваемите обекти с национални стандарти, с което ще отпаднат сегашните правила на парче, при които всяка община сама определя изисквания за своите си площи. Сред ключовите промени е въвеждането на ограничение заеманата площ на плажовете по Черноморието за барове, заведения и капанчета да е не повече от 2% от територията на целия плаж.

Това става с проект на наредба, публикуван за обществено обсъждане на 9 декември, показа справка на Actualno.com в портала за обществени консултации. Срокът на процедурата съответно е до 8 януари, като се очаква до края на същия месец да има яснота за постъпилите предложения за промени. Вносител е регионалното министерство.

С изцяло новата наредба държавата се опитва да сложи ред при разполагането на заведения и преместваеми обекти по плажовете и в курортите като въвежда единни национални правила за преместваемите обекти, за задължителните дейности на плажа (спасителни и медицински пунктове, санитарни съоръжения), обектите за спортни и развлекателни дейности, заведенията, техническа инфраструктура, необходима за тяхното функциониране.

Всички тези дейности досега се уреждат по различен начин в отделните общини по Черноморието, което се очаква да отпадне, ако наредбата бъде приета в настоящия си вид. Така ще се избегнат възможностите обект, който позволен на един плаж, да е забранен на друг или да се допуска различно разширяване в зависимост от местните общински наредби.

Как ще се случва?

Според предвидените промени поставянето на такъв тип обекти вече ще става с разрешение от главния архитект на общината въз основа на схема, която обаче ще се одобрява от министъра на туризма. Въвеждат се и ограничения за използване на територията от морските плажове - общата площ на преместваемите обекти за спортно-развлекателна дейност и заведенията за бързо обслужване, които ще бъдат поставени, не може да заема повече от 2 на сто от него. Същото важи и за допълнителната търговска площ към заведенията.

На допълнителната търговска площ се допуска разполагане на преместваеми подиуми с тенти, чадъри, шатри и други слънцезащитни устройства с маси и столове за консумация. Подиумите са с твърда, равна и нехлъзгава повърхност. Разрешенията за поставяне се издават на името на концесионера или наемателя.

Ограниченията

Преместваемите обекти на територията на националните курорти извън територията на морските плажове са с площ не по-голяма от 20 кв. метра и максимално допустима височина 3,6 метра до най-високата си точка.

Проектът дефинира и отделни категории обекти и тяхното предназначение, като за всеки тип ще важат специфични технически, пространствени и конструктивни изисквания. Тук са включени разполагане на:

спасителни и медицински пунктове,

санитарни съоръжения,

обекти за спорт и развлечения.

Посочва се, че всички трябва да бъдат с лека конструкция от метал и дърво и да не препятстват достъпа до плажа. Когато се налага временно закрепване върху терена чрез сглобяема или монолитна конструкция, тя също трябва да бъде одобрена при издаването на разрешение.

На територията на националните курорти преместваемите обекти може да се разполагат на разстояние най-малко 3 метра от вътрешните граници на имота. Допуска се да са на по-малко разстояние или допрени до вътрешните граници при изричното съгласие на собствениците на съседните имоти. След демонтиране на преместваем обект собственикът му трябва да възстановява терена във вида му преди поставянето, включително да премахне конструктивните елементи.

"С влизането в сила на настоящата наредба ще се постигне унифициране на правилата и нормите за устройване и ползване на преместваеми обекти, съоръжения и техническа инфраструктура на територията на морските плажове и реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на морските плажове и на територията на националните курорти", пишат в мотивите си вносителите от регионалното министерство, показва още справката на Actualno.com.