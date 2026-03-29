Любопитно:

Правен хаос или политически спекулации: Правосъдният министър коментира казуса "Гюров"

29 март 2026, 10:30 часа 394 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Вицепремиерът и служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов отхвърли твърденията за правен хаос около казуса с назначаването на Андрей Гюров за служебен премиер и заяви, че в публичното пространство се разпространяват спекулации. "Получиха се едни спекулации, че едва ли не генералният адвокат се е произнесъл по законосъобразността на временното отстраняване на премиера Андрей Гюров от поста подуправител на БНБ, което просто не е вярно. Такова произнасяне на генералния адвокат няма", коментира Янкулов в студиото на БНТ. Още: Казусът "Гюров": Генералният адвокат със становище законно ли е освободен като подуправител

Пълна лъжа, оборена с правна защита

Според него, оттам са започнали допълнителни интерпретации за нелегитимност на правителството. "От тук насетне се тръгна с допълнителните интерпретации и спекулации, как едва ли не това водило до нелегитимност на назначаването на господин Гюров. И от тук насетне на неговите действия, на действията на правителството. Едва ли не опорочаване на изборния процес, което също е много, много далеч от действителността. Да не кажем пълна лъжа", поясни правосъдният министър. 

Янкулов подчерта, че към момента на назначаването на Гюров няма правен спор. "Към момента, когато президентът назначава с указ Андрей Гюров за министър-председател, той е подуправител на Българската народна банка. В това няма никакъв спор. Към тази дата въобще няма произнасяне на Съда на Европейския съюз. Няма произнасяне на българския съд."

Той припомни и позицията на парламента по случая."Когато господин Гюров подаде своята оставка, успоредно с назначаването си за служебен министър-председател, тогава парламента прие, че неговите правомощия на подуправител на Българската народна банка не се прекратяват по силата на закона с назначаването му за служебен министър-председател", обясни министърът на правосъдието.  

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На въпрос дали има риск от обжалване на решения на Министерския съвет, Янкулов беше категоричен, че правният хаос е единствено в съзнанието на тези, които се опитват да използват тази тема за елементарна политическа пропаганда и то предизборна. 

Андрей Янкулов разкритикува и ръководството на прокуратурата. "След като на върха на самата прокуратура, един от най-важните органи на наказателното правосъдие, а и на системата на държавно управление въобще, след като на върха на прокуратурата ние имаме нелегитимен главен прокурор – как да стане по-различно?"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов Отговорен редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес