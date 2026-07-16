Ще има ли звезда "Мишлен" за София? Общината разкри подробности

Поканихме "Мишлен" да оценят нашата кулинарна сцена. Това е много дълъг, незавършен процес в следващите три, четири, пет години. Не можем да говорим какво са посетили "Мишлен" със сигурност. Можем да говорим за доклад от независима компания по поръчка на Столична община, която е посетила над 20 заведения в общината. Това обясни директорът на ОП "Туризъм" към Столична община Антон Пенев в ефира на Нова телевизия. И добави, че е подписан договор за одит на дестинацията, но всичко трябва да бъде в условията на конфиденциалност и не може да бъде разкрито.

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Припомняме, че тези дни се тиражират най-различни версии по темата с инспекторите на "Мишлен" - от това, че са си тръгнали разочаровани, до това, че все още са тук.

Пенев обясни, че докладите, до които имат достъп, очертават една динамично развиваща се кулинарна сцена, която има своите достойнства. "Казаха ни, че имаме изключително много вкусна храна, много добри шеф-готвачи, които се справят много добре с продуктите, разнообразна кулинарна сцена през различните кухни, които са представени в столицата, включително вегетариански предложения. Не на последно място локалните български вкусове се възприемат много лесно от чуждестранния посетител. Всичко това е предпоставка за динамично развиваща се кулинарна сцена", разкри той.

По думите му имаме някои дефицити, които са свързани с по-високото ниво на обслужване. Той обърна внимание и на налагането на българското вино и на местната кухня като водещ елемент.

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"Не всичко е насочено към ресторантьорите. Градската среда е много важен елемент. Това е част от преживяването на туристите. Заедно със Столична община се опитваме да адресираме и тази бележка, която е свързана с някои подобрения в градската среда", посочи Пенев.

А в рамките на следващите 18 месеца е поставена ясна цел София да се превърне в гастрономична дестинация.