В Париж, но с поглед към Москва: Когато нямаш куража да си предател докрай

Българският премиер Румен Радев обяви вчера, 14 юли, че вади България от "Коалицията на желаещите", защото по негова преценка мястото ѝ не било там. Обяви го не на Червения площад, както би му отивало, а насред Париж, докато се намираше в компанията на държавни и правителствени мъже именно от тази коалиция и докато български гвардейци преминаваха тържествено по "Шан-з-Елизе" редом до украински бойци и до военни части на ключови европейски и глобални партньори на Украйна. Може пък и него като Володимир Зеленски да го притесняват украинските дронове в руската столица - или пък не, нашият министър-председател нали е генерал, сигурно не го е страх - ОЩЕ: Зеленски: Няма да ходя в Москва, че много украински дронове летят там (ВИДЕО)

Първо, няколко думи за самия парад, на който страната ни имаше честта да бъде поканена. Парадът за Деня на Бастилията тази година наистина бе грандиозно събитие като събра 25 държавни и правителствени лидери. Специално що се отнася до военната част - участваха близо 6700 пехотинци, огромното мнозинство от които френски военнослужещи, но също така и чуждестранен контингент от 503-ма души от 35-те държави партньори (членки на "Коалицията на желаещите"), които бяха поканени да дефилират почетно - именно те откриха пешеходния парад. Сред тези 503-ма души бяха 23-ма български гвардейци от Националната гвардейска част. Те маршируваха рамо до рамо с чуждестранните си колеги в това безпрецедентно по мащаб събитие, което френските медии определиха като "парад на европейското стратегическо пробуждане" - ОЩЕ: Български гвардейци и украински бойци дефилират пред Зеленски и Радев (ВИДЕА)

Изброявам тези цифри неслучайно, за да се добие представа за мащаба, значимостта на момента, символиката. Този парад се отличаваше рязко от парадите в предишни години. Тази година той се фокусираше изцяло върху екзистенциалната заплаха за европейския континент. Присъствието на украинския президент Володимир Зеленски на трибуната, съвместното дефилиране на украински, полски, балтийски и т.н. войници, озвучаването на парада с филмовата тема от "Отмъстителите" - всичко това имаше за цел да изпрати едно безпрецедентно остро политическо послание. Парадът показа пред света една обединена срещу общата заплаха Европа, една коалиция, която е готова да застане заедно до Украйна срещу агресора Русия. (През 2025 г., например, парадът в Париж премина под знака на френско-индонезийското партньорство и в пехотния марш освен френски военни участваха само индонезийски военнослужещи.)

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Второ, няколко думи да си припомним какво представлява "Коалицията на желаещите" и защо тя беше създадена. Премиерът Румен Радев заяви вчера в прав текст: "Мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията". Боя се, че премиерът ни, а преди това президент, изрече една лъжа. "Коалицията на желаещите" не настоява за "удължаване" с военни средства на конфликта, както той го нарече (а в действителност кървава война!). Всъщност тази международна структура беше създадена, за да гарантира стабилността на Украйна не само докато трае войната, но и след края на активните бойни действия. Държавите в нея координират дългосрочната военна и финансова помощ, за да може украинската армия да остане стабилен щит на първа линия, който предпазва всички нас, особено тези, които географски за нещастие сме доста близо до един режим, чието съществуване се храни от постоянни военни конфликти. Да, имам предвид Русия.

Други от целите на "Коалицията на желаещите" са:

а) да окаже максимален натиск върху Русия, за да седне най-после Владимир Путин на масата за преговори;

да окаже максимален натиск върху Русия, за да седне най-после Владимир Путин на масата за преговори; б) да изпрати миротворци в Украйна, но едва след постигане на примирие или прекратяване на огъня, за да служат те като физически гарант, че войната няма да пламне отново;

да изпрати миротворци в Украйна, но едва след постигане на примирие или прекратяване на огъня, за да служат те като физически гарант, че войната няма да пламне отново; в) да обвърже участващите държави с юридически ангажименти за незабавна реакция и подкрепа в случай, че Русия реши да атакува Украйна отново в бъдеще, включително чрез строги санкции срещу Москва;

да обвърже участващите държави с юридически ангажименти за незабавна реакция и подкрепа в случай, че Русия реши да атакува Украйна отново в бъдеще, включително чрез строги санкции срещу Москва; г) да изгради общ европейски противоракетен щит (името е "Фрея") - тази последна инициатива бе обявена буквално ден преди парада в Париж, на 13 юли 2026 г.

Това са целите на "Коалицията на желаещите". Никога нейна цел не е било да удължава изкуствено войната в Украйна, а да превърне западната помощ за Киев от спешна реакция на парче в дългосрочен, организиран военен съюз, който да подготви почвата за траен мир и сигурност в Европа след спирането на огъня.

Ивайло Ачев: Между другото - Радев поддържа от години позицията как на войната трябва да се сложи край. Actualno.com вече е изпращало официални въпроси до президентството, когато той беше държавен глава, с молба да посочи стъпка по стъпка своя план как да се осъществи това. Отговорът - пълно мълчание. Пак задаваме този въпрос - как, стъпка по стъпка, да се случи този мир, устойчиво да стане? Какво да се направи, точка по точка? Хайде, г-н премиер - нали много ги разбирате нещата, супер специалист сте по външна политика, генерал-стратег - дайте я тази стратегия! Или само ще набивате в главите на гласоподавателите морално превъзходство без покритие?

Участието на България в "Коалицията на желаещите" от 2025 г. досега

Сега едно допълнение относно участието на България в "Коалицията на желаещите". То започна официално през 2025 г. по време на кабинета на премиера Росен Желязков. В какво се изразяваше участието на страната ни? От известното дотук България не е участвала в директно мащабно финансиране или изпращане на тежко въоръжение на фронта. България участваше чрез т. нар. "Морска сигурност" в Черно море - разминиране и осигуряване на безопасни коридори за търговските кораби в западната част на Черно море. Също така логистично - страната ни предостави своята летищна и спомагателна инфраструктура за нуждите на Коалицията, за да се улеснят транзитът и ученията на съюзническите сили, поддържащи капацитета за реакция на източния фланг на НАТО. Също в небоеви дейности - обучение на украински медицински кадри, логистици и санитари, както и техническа поддръжка, но без пряко оперативно участие на бойното поле. Във финансово отношение България не беше сред големите финансови донори, финансовият ни принос бе насочен към хуманитарни цели - възстановяване на критична (най-вече енергийна) инфраструктура в Украйна и подкрепа за украинските бежанци, както и вътрешна модернизация на собствената ни инфраструктура за нуждите на НАТО, т.е. инвестиции в националната ни отбрана.

С решението си да преустанови участието на България в "Коалицията на желаещите" премиерът Румен Радев всъщност ни вади от едно ядро, което сега се формира в Европа и което ще преоформи цялото бъдеще на континента. Защото Русия четири години и половина не можа да пречупи Украйна и е ясно, че няма да излезе победител в тази варварска война. Украйна в бъдеще ще играе една от централните роли на нашия континент, а Радев ни лепва едно позорно петно като страна, която усърдно прокарва интересите на агресора Русия.

Впрочем Русия ни обяви за неприятелска държава. Припомням за премиера ни, който по онова време беше президент - това се случи на 7 март 2022 г. с постановление на руското правителство. И до днес, 15 юли 2026 г., Москва не ни е извадила от списъка на неприятелските държави, въпреки угодничеството на някои от първите ни мъже.

Остава въпросът защо премиерът изобщо отиде вчера в Париж в компанията на лидери на "Коалицията на желаещите", от която не желае да е част? Нелоялен към съюзите, в които България има своето място, но същевременно не му стиска да бъде предател докрай. Ние се дистанцираме от изграждащата се в Европа нова структура на сигурност, показваме всячески, че на нас не може да се разчита и да ни се има доверие, но в същото време държим да стоим редом до европейците и България да има "своята тежест", по думите на премиера ни. Или си мисли, че като си спечелваме презрението им, това презрение ще е само наполовина?

Ивайло Ачев: Нека му е ясно на Радев - дипломацията е друга бира. Хем прилича на военно учение, хем не точно - грешките в нея се компенсират и поправят много по-трудно. Неговите действия на слон в стъкларски магазин превръщат България в парий. Хубавото бъдеще в този преформатиращ се към лошо свят изисква да си част от общност, да имаш силни съюзници, на които можеш да разчиташ, а не да си някакъв отделен хвърковат елемент, който се пъчи, че нещо зависи от него. От държавата България не зависи нищо, защото точно породата на Радев, на Борисов, на Пеевски и всички назад по управленската ни верига ни превръщат и превърнаха в пародия на държава. България обаче за щастие е в Европа - но опитите на Радев да се върти повече и от Бойко Борисов ще направят така, че нито ЕС, нито Русия ще ни имат доверие. Едните ще ни пратят в девета глуха да си живуркаме и да не им пречи, като виждат радево поведение, а другите ще ни ползват точно както се ползват предателите - докато им е изгодно. После - на боклука. Така че Радев да си знае - накрая сметката винаги идва и се плаща.

Автори: Елена Страхилова и Ивайло Ачев