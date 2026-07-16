САЩ увериха: Не пречат на завръщането на Мария Корина Мачадо във Венецуела

САЩ не възпрепятстват завръщането на лидерката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо в родината ѝ, но са необходими гаранции за нейната сигурност. Това заяви представителят на Държавния департамент на САЩ, отговарящ за Латинска Америка - Луис Мендес. "Няма да попречим на Мария Корина Мачадо да се върне. Смятам обаче, че все още има какво да се направи по отношение на Венецуела, за да не бъде арестувана тя при завръщането си", каза Мендес по време на изслушване в Камарата на представителите на Конгреса на САЩ.

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Мария Корина Мачадо е в изгнание от декември, когато напусна Венецуела, за да получи Нобеловата награда за мир. След земетресенията на 24 юни тя направи неуспешен опит да се завърне в страната, като обвини венецуелските власти, че са осуетили връщането ѝ.

Представителят на Държавния департамент на САЩ потвърди, че Вашингтон е оказал натиск върху временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес, за да бъде позволено завръщането на Мачадо. "Да, ясно дадохме да се разбере това на временно управляващите власти", заяви той.

Делси Родригес пое властта след залавянето на Николас Мадуро по време на американска военна операция през януари. Тя управлява под натиска на Вашингтон, който твърди, че държи контрола върху богатата на петрол държава, пише БТА.

По време на изслушването Луис Мендес добави, че във Венецуела трябва да бъдат организирани избори.