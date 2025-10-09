"Правов ред или Пеевски - дилемата с главно "Д"

"България е изправена пред съдбоносен избор – право или произвол, правов ред или Пеевски. Това е дилемата с главно 'Д'", заявиха в декларация от парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ). Тя беше прочетена от Божидар Божанов от трибуната на Народното събрание.

След изтичането на шестмесечния законов срок за временно изпълняващия функциите главен прокурор, Върховният касационен съд (ВКС) е постановил, че след 21 юли Сарафов не може да заема тази длъжност и актовете му са нищожни, посочи Божанов. "Докато ВКС приложи правото, прокуратурата политизира казуса в опит да съхрани нелегитимната си власт", коментира той.

Депутатът отбеляза, че министър-председателят и министърът на правосъдието са позирали "рамо до рамо със Сарафов" на форум на главните прокурори на Балканите, домакинстван от него. "Така изпълнителната власт, криеща се зад протокола, му даде покровителство и застана зад произвола, вместо да зачете правото", заяви Божанов. Още: "Да, България": Цялата изпълнителна власт съдейства на мутрите в София

"Паралелно с това делото за източените 54 млн. от магистрала Хемус – в кеш, в торби – буксува, разделя се, обезсилва се със системни действия, които саботират пътя към съда. Налице са данни за натиск, за корупция, игнорирани от ръководството на прокуратурата. Това е методична подмяна на възмездието – със смразяващо институционално мълчание и отстраняване на тези прокурори, които решават да приложат правото и да се опълчат", заяви Божанов. Затова от ПП-ДБ настояха за създаване на анкетна комисия за случая "Хемус".

"Диагнозата е ясна"

"Диагнозата на завладяната държава е отчетлива", коментира Божанов. "Пеевски е фактическият център на власт, а Борисов – политическият проводник на модел на управление, който блокира всякакви реформи и отчетност. Модел, чийто залог за оцеляване е размяната на стратегически държавни активи срещу индулгенции за неговия съюзник, санкциониран по 'Магнитски'", посочи депутатът.

След продължително настояване от ПП-ДБ, министърът на правосъдието ще свика пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) по казуса "Сарафов". "Трябва да се приемат нашите предложения за промяна в Закона за съдебната власт, за нови правила за избор на квотата на парламента във ВСС, и да се премине към избор без 'Ново начало' – без хора, държани в зависимост от компромати на Пеевски, подслушвани в кабинети, снимани по хотели или хванати просто в някоя схемичка", каза Божанов. Още: Борисов и зависимостта му от главния прокурор: Сянката на Васил Божков - обяснява Божидар Божанов

"Трябва да дадем отпор. Достойнството на съдебната власт трябва да бъде възстановено – и вместо в ролята на плюшено зайче, тя да стане гръбнакът на републиката", допълни той.