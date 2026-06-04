Предложения: Без 20 заплати при пенсиониране в МВР и държавните служители да си плащат осигуровките

"Демократична България" внесе в Народното събрание 9 законопроекта, насочени към по-добро управление на публичните средства и ограничаване на прекомерните разходи в бюджета, по-лесен достъп на гражданите до услуги, повече справедливост в социалното осигуряване и по-ефективен контрол върху държавната администрация и публичните предприятия.

Общата цел на предложенията е държавата да работи по-прозрачно, по-икономично и по-отговорно - с по-малко привилегии, по-малко възможности за злоупотреби и повече контрол върху начина, по който се харчат публичните средства.

По-справедливо социално осигуряване в държавния сектор

Една от основните промени в Кодекса за социално осигуряване предвижда служителите, чиито осигуровки в момента се поемат изцяло от държавата, постепенно да започнат да плащат своя дял, както това правят работещите на трудов договор в частния сектор и в държавни и общински дружества. Още: Божанов е скептичен към новия особен управител в "Лукойл" (ВИДЕО)

Промяната ще се въвежда плавно за период от 6 години, без да се намалява реалният разполагаем доход на служителите, тъй като ще бъде компенсирана чрез стандартното индексиране на заплатите. Целта е да се постигне по-голяма равнопоставеност между различните групи работещи.

По-малко политически назначения в администрацията

Връщат се централизираните конкурси за държавни служители с промени в Закона за държавния служител. Те ще проверяват базовите умения и компетентности на кандидатите, така че назначенията в администрацията да не зависят основно от политическа или лична преценка.

Предвижда се и възможност за т.нар. споделени услуги в администрацията - например в областта на човешките ресурси, информационните технологии, управлението на собствеността и финансовите дейности. Това може да намали дублирането на функции и да направи администрацията по-ефективна.

Въвеждат се и ограничения върху прекомерните бонуси в органи, избирани от парламента, както и по-ясни правила за допълнителното възнаграждение на държавните служители.

По-разумни разходи в МВР

С промени в Закона за МВР се въвеждат мерки за ограничаване на прекомерни разходи в системата на МВР. При пенсиониране новоназначените служители вече няма да получават до 20 заплати наведнъж, а до 10. За хората в заварено положение се запазват вече придобитите права. Още: "Радев е склонен да се огъва под натиск": Свръхдефицитът не се потвърждава от данните, твърдят от ДСБ

Промените предвиждат и по-справедлив начин за изплащане на натрупан отпуск - според заплатата към момента, в който отпускът е натрупан, а не към по-високото възнаграждение при напускане.

Край на ведомствените почивни бази

Законопроектът за промени в Закона за държавната собственост предлага държавата да се освободи от ведомствените почивни бази, които не са свързани пряко с публични функции. Според вносителите тези имоти са наследство от друг модел на управление и не отговарят на съвременната роля на държавата.

Изключения ще има само в строго ограничени случаи, свързани с отбраната и рехабилитацията. Целта е държавната собственост да се използва по-рационално, прозрачно и в обществен интерес. Още: "Правят ли реформи, или България продължава по стария начин?": Мирчев към "Прогресивна България"

По-малко фалшиви ТЕЛК решения

С промени в Закона за здравето се предлага се създаване на система за автоматизирана оценка на риска при решения за трайна неработоспособност. Тя ще анализира данни за диагнози и изследвания и ще насочва към допълнителна проверка случаите с висок риск от злоупотреба.

Целта е да се намалят фалшивите ТЕЛК решения, чрез които се източва социалната система, без да се затрудняват хората, които реално имат нужда от подкрепа.

По-лесен електронен достъп до лична помощ

Промените в Закона за личната помощ създават по-ясна правна рамка за електронно заявяване и контрол върху предоставянето на лична помощ. Предвижда се централизирана информационна система и автоматизирана оценка на риска от неправомерно разходване на средства. Още: Без оправдания и страх от реформи: ДБ към властта за свръхдефицита

Това трябва да доведе до по-бързо откриване на рискови случаи, по-целенасочени проверки и по-голяма прозрачност, без да се въвежда допълнителна административна тежест за гражданите.

Повече контрол върху публичните предприятия

При увеличение на капитала на публично предприятие с над 100 млн. евро ще се изисква решение на Народното събрание, предвиждат промени в Закона за публичните предприятия. Така големи разходи на държавата ще трябва да бъдат публично обосновани и политически защитени.

Предвижда се и повече прозрачност при управлението на публичните предприятия, включително задължение за публикуване на документи, използване на СЕБРА и становище от Агенцията по обществени поръчки при големи възлагания.

Ограничават се и прекомерните обезщетения при пенсиониране в публични предприятия, които в някои случаи достигат до десетки заплати. Въвеждат се и правила срещу конфликт на интереси при участие в управителни органи.

По-прозрачен бюджет

Промени в Закона за публичните финанси предвиждат Фискалният съвет да оценява качеството на бюджетите в програмен формат - дали публичните разходи са обвързани с ясни цели, резултати и индикатори. Оценките ще бъдат публични и ще позволяват сравнение между отделните институции.

Министерството на финансите ще трябва ежемесечно да публикува данни за приходите и разходите на държавата в отворен и машинночетим формат. Това ще даде възможност за по-добър граждански, експертен и парламентарен контрол.

Край на стикерите по предното стъкло на колата

С промени в Закона за движение по пътищата се предлага и премахване на стикерите за “Гражданска отговорност” и се забранява въвеждането на други стикери с подзаконови актове. Електронните регистри дават възможност за служебна проверка от контролните органи, а стикерите товарят с разходи и административна тежест гражданите. Още: Гълъб Донев чертае апокалипсис с дефицита: Мартин Димитров вижда паника във властта

Въвежда се класификатор с CPV кодове за стоките и услугите, финансирани от Фонда за пътна безопасност. Това ще позволи по-лесна проверка дали разходите са пряко свързани с повишаване на пътната безопасност.

Системата за управление на националните инвестиции става задължителна платформа за управление на проектите по фонда. Въвежда се проектен подход с ясни цели, индикатори, срокове и отговорни институции, което намалява риска от неефективно и непрозрачно разходване на публични средства.