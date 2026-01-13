Войната в Украйна:

"Продължаваме промяната - Демократична България" свика протест за 100% машинен вот

Коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България" организира утре протест в защита на машинното гласуване. Демонстрацията е насрочена за 18:00 ч. на площад "Независимост" в т.нар. "Триъгълник на властта". Събитието се разпространява в социалните мрежи под мотото "Няма да освините и тези избори. 100% машини – 100% санитарен кордон срещу кочината" и е пряко свързано с очакваното разглеждане на промени в Изборния кодекс в правната комисия на парламента. 

Организаторите твърдят, че зад опитите за ограничаване на машинния вот стои широко парламентарно мнозинство. В описанието на протеста се посочва, че формации като "ДПС-Ново начало", ГЕРБ, "Има такъв народ" и БСП подготвят отхвърляне на връщането на машините в първоначалния им вид. Според авторите на призива това са същите политически сили, които вече са губили обществена подкрепа под натиска на улични протести. Още: ИТН иска 100% машинно гласуване, но не със сегашните машини

"Фалшиво решение"

Особено остра критика е отправена към идеите за въвеждане на т.нар. "скенери" като алтернатива. По думите на организаторите това е "фалшиво решение", което не гарантира прозрачност, докато настоящите машини вече са доказали, че осигуряват чист и проверим резултат. 

В позицията си организаторите заявяват, че машинното гласуване не е просто технически избор, а инструмент срещу купения и недействителния вот. Те настояват, че без машини всяка община може да се превърне в пример за рязка и необяснима промяна на изборните резултати, а машините поставят "индустрията на контролирания вот" в ъгъла. Още: Божидар Божанов поиска публично тестване на машините за гласуване

Призивът към гражданите е да излязат и да покажат, че гласът им не е стока и че няма да допуснат нови експерименти с изборните правила в навечерието на вота. Според организаторите "100% машини" означава реална защита на изборния процес и ясен сигнал, че политически и икономически зависимости няма да диктуват резултатите от изборите.

