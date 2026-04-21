Проф. Светослав Малинов: Радев се готви за 4-годишен мандат, говореше антиевропейски, за да трупа гласове

21 април 2026, 8:39 часа
Всички опасения на Румен Радев за геополитиката му стоят на масата. Имам позитивно подозрение, че част от антиевропейските думи ги е казвал заради повече гласове на предсрочните парламентарни избори. Сега ще видим защо го е направил наистина. Това заяви пред БНТ политологът проф. Светослав Малинов. И призова да не се  бърза да се предрича крах на Радев, защото се очертава пълен мандат на "Прогресивна България". Още: "Без Радев ПП-ДБ щеше да има по-силен резултат": Анализ на "Мяра"

Той посочи, че Радев има прилична програма за управление, но ще видим как ще се изяви за изготвянето на бюджета. „Няма компетентност и дълбок интерес за финансите страна. Много ще бъде важен финансовият министър, външният министър за геополитическата ориентация на България и министърът на отбраната“, очерта проф. Малинов.

Според него Радев има опит в назначаване на правителство, но не и в ръководенето на кабинет. „Радев обича хората да му бъдат подчинени и е склонен към едноличен стил на управление“, коментира проф. Светослав Малинов.

Според него Радев ще бъде сравняван с правителството на Иван Костов. Задачата на Радев е изключително лесна, защото нещата, които трябва да направи са оздравителни и популярни за държавата, посочи проф. Малинов.

Радев, Костадинов и ПП-ДБ са на един акъл

Социологът от "Мяра" Първан Симеонов коментира, че Румен Радев говори сдържано с аргумент, че колкото и да бие, ще вкара нови елементи в управлението. Радев и Костадин Костадинов, и сините са на един акъл. Победата му е толкова голяма, че другите ще се равняват с него, смята той. 

Симеонов добави, че това, което Радев има сега като парламентарна група е доста неярко, като вероятно ще има сцепление и подчинение.

„Радев не е застрахован от грешките на Бойко Борисов и заради това е вкарал малко по-сиви хора. Важното е, че е направил изчислението как да си задържи парламентарната група, ако приемем, че Делян Пеевски и Бойко Борисов са вкарали свои хора в неговата парламентарна група. Ако не го е изчислил това, са заложени и ще гърмят бомби“, посочи Първан Симеонов.

Според него най-важните избори за Радев след предсрочните избори са местните избори. „Като електорална физиономия Радев е почти същото като ГЕРБ“, допълни Симеонов.

Политологът проф. Румяна Коларова добави, че Радев е една политическа енигма не като президент, а като партиен лидер и политическо присъствие.

„Това, което бих посъветвала Радев е да внимава да не свърши като Жан Виденов“, предупреди проф. Коларова.

Антон Иванов
