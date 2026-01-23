Любопитно:

Провал и на втория опит за силово вкарване на изборните промени: Няма кворум в НС

23 януари 2026, 09:17 часа 179 прочитания 0 коментара
Провал и на втория опит за силово вкарване на изборните промени: Няма кворум в НС

Втори ден опити за вкарване на спорните промени в Изборния кодекс в дневния ред на пленарна зала и втори ден провал с кворума. Общо 117 депутати се регистрираха в петък сутрин за пленарното заседание, а поради липса на кворум водещият заседанието Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС обяви повторен опит за регистрация в 09:30 часа.

Оказа се, че усилието за скоростна смяна на модела на гласуване, който мнозинството на ГЕРБ, "ДПС Ново начало", БСП и "Има такъв народ" прокарва през последните дни, може и да е напразно. Причината - пропукването в консенсуса на управляващите и отсъствието на над половината парламентарна група на БСП и по няколко от ГЕРБ в опита за регистрация в четвъртък. Така мнозинството е не само несигурно, но и видимо разклатено.

Единствените убедени привърженици на скоростното въвеждане на сканиращите устройства за гласуване поне засега са партиите на Слави Трифонов и Делян Пеевски.

Още: Готви ли се атентат със скенерите за гласуване: Говори бивш председател на ЦИК

На този фон опозицията и в петък не се регистрира за началото на пленарното заседание. От седмици "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) и "Възраждане" изразяват яростни критики към предложенията за изборни промени в "12 без 5" с аргументите, че се прави опит те да бъдат откраднати.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според тях тъкмо със скоростното прокарване на нови машини се цели на изборите през пролетта да се гласува само с хартиени бюлетини. Причината - докато преминат процедурите по сертифициране на скенерите ще се установи, че времето е крайно недостатъчно и така единствената възможност ще остане да се гласува по стария начин.

Още: Управляващите засега удариха на камък с промените в Изборния кодекс

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
Изборен кодекс изборни правила 51 Народно събрание
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес