Провал и на втория опит за силово вкарване на изборните промени: Няма кворум в НС

Втори ден опити за вкарване на спорните промени в Изборния кодекс в дневния ред на пленарна зала и втори ден провал с кворума. Общо 117 депутати се регистрираха в петък сутрин за пленарното заседание, а поради липса на кворум водещият заседанието Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС обяви повторен опит за регистрация в 09:30 часа.

Оказа се, че усилието за скоростна смяна на модела на гласуване, който мнозинството на ГЕРБ, "ДПС Ново начало", БСП и "Има такъв народ" прокарва през последните дни, може и да е напразно. Причината - пропукването в консенсуса на управляващите и отсъствието на над половината парламентарна група на БСП и по няколко от ГЕРБ в опита за регистрация в четвъртък. Така мнозинството е не само несигурно, но и видимо разклатено.

Единствените убедени привърженици на скоростното въвеждане на сканиращите устройства за гласуване поне засега са партиите на Слави Трифонов и Делян Пеевски.

На този фон опозицията и в петък не се регистрира за началото на пленарното заседание. От седмици "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) и "Възраждане" изразяват яростни критики към предложенията за изборни промени в "12 без 5" с аргументите, че се прави опит те да бъдат откраднати.

Според тях тъкмо със скоростното прокарване на нови машини се цели на изборите през пролетта да се гласува само с хартиени бюлетини. Причината - докато преминат процедурите по сертифициране на скенерите ще се установи, че времето е крайно недостатъчно и така единствената възможност ще остане да се гласува по стария начин.

