Иво Сиромахов обясни за кандидатурата си на предстоящите избори

Писателят, сценарист и актьор Иво Сиромахов изненадващо обяви своето решение за кандидатурата си на предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април. Сиромахов, който дълги години бе ключова част от екипа на Слави Трифонов, но така и не се включи в партийните структури на "Има такъв народ", днес написа какво е решил и по-важното - защо е взел това свое решение. Съобщението той написа в официалната си Facebook страница.

Влиза ли в политиката Иво Сиромахов?

Ето какво гласи изявлението му: "Скъпи приятели! За мен е голяма чест да ви съобщя, че няма да се кандидатирам на тия избори. Нито на следващите. Нито на по-следващите или когато и да било. И без друго си имате достатъчно проблеми, та само аз ви липсвам.

Не разчитайте на мен!

Политиката е за хора, които имат много време за губене и много глупости за говорене.

Тя е за бедни и гладни хора, пък аз нито съм беден, нито съм гладен.

Тя е за хора, които не могат да правят нищо друго в тоя живот.

Нека им дадем шанс!"

В типично негов стил Сиромахов за пореден път се отрича от политиката и предпочита да остане от "другата страна на барикадата". През ноември 2025 г. той беше гост в предаването Студио Actualno и там предвиди, че катастрофата на партиите е съвсем близо и е само въпрос на месеци да я видим.