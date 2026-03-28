"Путин агресор ли е, Украйна жертва ли е": Атанасов пита задочно Радев

„Виждам, че социологията дава преднина на „Прогресивна България“ на Румен Радев. Аз съм скептичен дали ние бихме могли да си сътрудничим и да създадем мнозинство с Радев. Той и коалицията му са продукт на червената олигархия. Той излиза и говори с клишета, заклеймява и посочва, но не назовава нещата с истинските имена. Казва, че ще се бори с олигархията – той с коя ще се бори". Това заяви лидерът на ДСБ и кандидат за народен представител от ПП-ДБ Атанас Атанасов в ефира на Нова телевизия. Още: "България да стане част от "френския ядрен чадър": ДСБ искат КСНС по темата, на който да бъде и Радев (ВИДЕО)

И запита Радев дали Путин е агресор, а Украйна жертва. "Защо, когато неговото служебно правителство на Гълъб Донев пое властта, той разпореди да се спре всякаква помощ за Украйна? Войната в Украйна е пряка заплаха за националната сигурност на България, на коя страна е Радев? Георги Гергов олигарх ли е? Защото той изведе Радев на политическата сцена. Вълканов от „Мултигруп” олигарх ли е? Защото беше награден от Радев с най-голямото отличие", продължи да пита Атанасов.

ПП-ДБ доволни от Дечев, обявиха схема за купуване на гласове

Снимка: БГНЕС

Още: Атанас Атанасов: Божанков и Лорер са много стойностни хора, трябва да са в листите

Атанасов коментира и работата на служебното правителство на Андрей Гюров. По думите му при предното служебно правителство, което обслужваше досегашните управляващи, се прикриваха купувачите на гласове, осигуряваше им се чадър, посочи той. Атанасов заяви още, че има определени критики към правителството на Гюров, но поздрави вътрешния министър Емил Дечев за работата му в МВР

"Той смени всички областни началници на МВР които бяха кадрувани там, а да покриват купувачите на бившите управляващи. Отвори се възможност да се проведе битка срещу купувачите на гласове", доволен е Атанас Атанасов.

Атанасов сподели за сигнал от Варна – купуват се гласове на пазара, като един глас струва средно 50 евро, което са старите 100 лева.

„Тази язва на българската държава и съдебната система чака своето решение. Надявам се да има 160 гласа, които да ликвидират тази язва. Основната идея на конституционната реформа бе да променим съдебната система. Ние направихме необходимите промени, но се сещате какво се случи в КС. Домовата книга не беше наша идея. Сбъркахме, трябваше последно да се занимаваме с Конституцията, имаше много друго назрели неща, които трябваше да се решават“, каза Атанас Атанасов.

Той даде да се разбере, че не вижда възможност за коалиция с ГЕРБ след предсрочните избори. "Ние ги свалихме от власт заради бруталната корупция, как да се коалираме с тях", запита Атанасов.

Още: "С наше МВР ли Гюров ще прави предсрочни избори": Отговорът от Атанас Атанасов