Първо социологическо проучване за партия на Радев: Собствено мнозинство е на хоризонта?

Мнозинството от българите одобряват решението на президента Румен Радев да се оттегли от поста държавен глава. Това показва проучването на "Галъп интернешънъл Болкан" за предаването "Референдум", излъчено на 20 януари. Де факто обаче социолозите не са задали на респондентите директен въпрос за евентуална бъдеща подкрепа за формация на Радев, поради което могат да се правят повече хипотези, отколкото реални изводи от това изследване.

Според допитването 64% от анкетираните подкрепят действията на Радев, 23 на сто - не подкрепят оттеглянето му от президентската институция. Повечето от участвалите в проучването – 53% смятат, че Румен Радев ще се яви на изборите със собствена партия, според 31 на сто - това ще стане с с друга партия.

Честни ли са изборите?

Относно предстоящите предсрочни парламентарни избори и обсъжданията на скандалните предложения за промени в Изборния кодекс, голяма част от анкетираните смятат, че промени в изборните правила трябва да се правят след изборите, при ново политическо мнозинство. Такова е мнението на 51 на сто. "За" промените сега, преди вота, са 34%.

По отношение на доверието в изборния процес - 46 на сто от запитаните смятат, че гласът им на вота не се отчита коректно. На обратното мнение са 38%.

