Силвия Великова: Докато не се изчисти прокуратурата, няма как правителството да има спокойствие

24 април 2026, 18:40 часа 799 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Докато не се изчисти прокуратурата, няма как правителството да има спокойствие, каза Силвия Великова в "Още от деня" по БНТ. Тя напомни, че новия и. ф. главен прокурор е била заместник-председател на ДАНС по времето на кабинета "Орешарски", както и че е посочена за изпълняващ функциите главен прокурор от същата прокурорска колегия, която е казала, че няма законово основание да се смени Сарафов.

"Каквото и прекрасно правителство да има, ако не се решат нещата в съдебната система и не се избере такъв Висш съдебен съвет, който да произвежда почтени административни ръководитеи, ще се случва това, което се случва. Днес - две прессъобщения от прокуратурата, които не можеш да разбереш какво ти казват", каза тя и посочи, че това индиректно насочва към главния секретар на МВР. 

Силвия Великов обърна внимание, че Румен Радев индиректно е бил проверяван от тази прокуратура за "Боташ", а Иван Демерджиев има дело. 

Оставката на Сарафов

Припомняме, че на 22 април 2026 г. изпълняващият функциите главен прокурор на България Борислав Сарафов подава оставка. Той е внесъл писмо днес в прокурорската колегия на ВСС, с което оттегля съгласието си да изпълнява функциите главен прокурор. Нашата медия разполага с копие от писмото. ОЩЕ: Янкулов срещу Демерджиев: Спорът за "силовото изваждане" на Сарафов ескалира

Деница Китанова Отговорен редактор
Борислав Сарафов съдебна реформа Силвия Великова
