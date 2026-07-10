МВР изпрати на депутатите справка за полетите на Пеевски

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до Народното събрание официална справка, изготвена от ГДБОП, във връзка с проверка на лице, санкционирано по глобалния закон "Магнитски". В съобщението на МВР не се посочва име, но по всичко личи, че става дума за председателя на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски и проверката, свързана с полетите му с частни самолети до Дубай.

"Към справката е приложена разпечатка от международна система, която показва резервационните и полетни данни от началото на 2023 година до юни 2026 година на лице, за което има постъпили сигнали, по които се извършват проверки", съобщиха от вътрешното министерство. Още: Демерджиев обяви бърза екстрадиция на Мавродиев и разговор за "Магнитски" в САЩ

Оттам уточняват, че документите са предоставени по искане на народни представители и че разкриването на тази информация "не застрашава по-нататъшните действия на органите на реда".

От съобщението не става ясно какви са постъпилите сигнали, по които работи МВР, нито какви евентуални нарушения или престъпления се проверяват.

Липсват и данни по случая да е образувано досъдебно производство под ръководството на прокуратурата, като към момента проверката очевидно се извършва от МВР.

По-рано Иван Демерджиев обяви, че ще сезира Министерството на финансите на САЩ за предполагаеми нарушения на санкционния режим, наложен на Делян Пеевски по закона "Магнитски" през 2021 г. заради съмнения за корупция. Още: Скритият бюджет изпод крилата на полетите на Пеевски и нови лица в ГЕРБ: Анализира Геновева Петрова (ВИДЕО)

Успоредно с това МВР проверява и дали частният самолет, с който Пеевски многократно е пътувал до Обединените арабски емирства, не е негова прикрита собственост.