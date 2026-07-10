Вигенин: Спазването на правата на българите в Молдова е критерий за нейното членство в ЕС

Според евродепутата Европейският съюз трябва да изпълнява своите ангажименти към Молдова

„Зачитането на правата на малцинствата е основен критерий за всяка страна кандидат по пътя й към членство в ЕС. Това се отнася и за Молдова, като засяга българската общност в Тараклия. Всяка административна реформа трябва да гарантира културното и езиково многообразие на общностите в страната и тяхното политическо представителство.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин по време на пленарния дебат в Европейския парламент, посветен на европейския път на Република Молдова.

В разискванията Европейският парламент обсъди напредъка на Молдова по пътя към членство в Европейския съюз на фона на продължаващата война в съседна Украйна, хибридните атаки и усилията на страната за провеждане на ключови реформи. Акцент беше поставен върху необходимостта Европейският съюз да продължи да подкрепя европейската перспектива на Молдова, като същевременно насърчава изпълнението на реформите в областта на върховенството на закона, съдебната система и борбата с корупцията.

„Когато една страна кандидат изпълнява своите ангажименти, Европейският съюз също трябва да изпълни своите. Молдова заслужава категорична и последователна подкрепа от страна на Европейския парламент. Въпреки войната до нейните граници, въпреки хибридните атаки и постоянния външен натиск, страната показва устойчивост и ангажимент към европейския си път“, акцентира Вигенин. Той смята, че европейската перспектива на Молдова трябва да остане надпартиен национален приоритет, основан на демокрацията, социалната справедливост, върховенството на закона и реалните ползи за гражданите.

„Приветствам напредъка на Молдова по реформите и призовавам Съвета да даде зелена светлина за следващата стъпка в подготовката и преговорите за членство“, обърна се евродепутатът към колегите си. Той уточни, че подкрепата за Молдова не означава пренебрегване на оставащите предизвикателства. Според него европейският път изисква реални резултати в съдебната реформа, борбата с корупцията, независимостта на институциите и възстановяването на общественото доверие.

„Следващото правителство трябва бързо да върне стабилността, да запази европейския курс и да покаже на гражданите, че реформите не са само изискване от Брюксел, а път към повече сигурност, по-добър живот и по-силна социална защита“, каза в заключение евродепутатът.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП:

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