Затъмнението на века: Кои 10 древни египетски храма ще бъдат потопени в мрак

Пълното слънчево затъмнение, което ще се случи на 2 август 2027 г., обещава да бъде наистина специално. То ще остане в историята като истинско небесно събитие. Пълната му фаза на ще продължи колосалните 6 минути и 23 секунди, което го прави второто най-дълго пълно слънчево затъмнение през 21-ви век и най-дългото навсякъде по света над суша до 2114 г. Но основният акцент на това затъмнение е неговата география, пише Space.com. Точката на най-голямото му затъмнение е само на няколко километра от Тива, великолепната религиозна и политическа столица на Древен Египет по време на Средното и Новото царство.

Египетските храмове, които слънчевото затъмнение ще потопи в мрак

На източния бряг на могъщия Нил се намира Луксор. Това е великият „град на живите“ с огромните си храмови комплекси Карнак и Луксор. А на западния бряг се намира „градът на мъртвите“. Включва Долината на царете и Храма на Хатшепсут. Съвременният Луксор, дом на 285 000 души, ще се превърне в истинска „Мека“ за любителите на затъмнения на 2 август 2027 г., привличайки хиляди международни посетители.

Прогнозите за 0% вероятност за облаци в небето, както и забележителната продължителност на общата фаза на затъмнението го правят наистина уникално. Освен тези факти, възможността за посещаване на храмовете и паметниците на Древен Египет е причината за рекордния туристически поток.

Шансовете да се види пълната фаза директно от един от основните храмове вероятно са малки. Въпреки това, почти всеки любител на затъмнения, който дойде в Луксор, със сигурност ще разгледа тези храмове преди или след събитието. Посетителите трябва да бъдат подготвени за екстремните августовски жеги.

Официалните препоръки към туристите са да проверят предварително официалното работно време и условията за достъп на археологическите обекти в този период.

По време на частично затъмнение е важно е да се носят специални очила за наблюдение на затъмнения. Само по време на пълната фаза, когато Слънцето е напълно скрито, можете да го наблюдавате без тях.

Пълната фаза на затъмнението няма да се наблюдава на цялата територия на Древен Египет. Главният паметник на Египет, пирамидите в Гиза близо до Кайро, остават на север. Там ще се наблюдава само 95% частично затъмнение. Но Абу Симбел, на брега на езерото Насър, южно от Асуан, ще види 92% частично затъмнение.

Но Луксор остава предпочитана туристическа дестинация като дом на едни от най-впечатляващите и добре запазени древни паметници в света. Неговите храмове, некрополи и дворци, както и близки обекти, които също попадат в 257-километровата лента на пълна лунна фаза, представляват интерес за турстите. Сянката на Луната ще падне върху всички тези обекти на 2 август 2027 г.

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