Реал Мадрид и Барселона опитали да привлекат носителя на "Златната топка"

Целият футболен свят говори за един играч - новият носител на "Златната топка" Хари Кейн. Нападателят на Байерн Мюнхен се пребори за най-престижната индивидуална награда в конкуренцията на Ламин Ямал и Килиан Мбапе. Англичанинът имаше великолепна година, в която записа 90 гола и 15 асистенции, вдигна трофея в Бундеслигата, Купата на Германия и Суперкупата с баварците, преди да добави бронзов медал от Мондиал 2026 с Англия.

Хари Кейн реши да остане верен на Байерн и отдадеността му се отплати

Головият му инстинкт и влияние върху играта несъмнено биха се вписали в стила на всеки отбор. Едва ли има клуб в света, който не би искал да разполага с Хари Кейн в предни позиции. Тази теория бе доказана от две то най-големите имена в спорта. Испанските грандове Барселона и Реал Мадрид са направили опити да привлекат нападателя на Байерн. Според експерта по трансфери Фабрицио Романо, и двата клуба са се свързали с представителите на английския национал миналото лято, но са получили отказ. Кейн бил напълно отдаден на Байерн.

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Кейн отказал на Барселона и Реал Мадрид

"Може би ще ви изненада, но ви гарантирам, че миналото лято, по време на първата част от предсезонната подготовка, водещи испански клубове като Барселона и Реал Мадрид се свързаха с Кейн. Отговорът винаги беше един и същ: "Благодаря ви, но съм фокусиран върху договора си с Байерн. Нямаше преговори, защото Кейн реши да остане верен на Байерн", разкри Фабрицио Романо във видеоклип в канала си в YouTube. Тази негова отдаденост даде желания резултат на индивидуално ниво, но Кейн не е играч, който се цели в личните отличия. Голямата цел на англичанина е да постигне успех на отборно ниво и се надява да прибави трофей от Шампионска лига в колекцията си.

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