Финалната права пред ЦСКА: Последна инспекция преди откриването на "Българска армия"

Собственикът на ЦСКА Валтер Папазки направи последен оглед на стадион "Българска армия" преди първия домакински мач на "армейците" за завръщането им на обновеното съоръжение. Бизнесменът посети стадиона в сряда около 17:30 часа, а на място го очакваха директорите на клуба Вангел Вангелов, Михаил Александров и Валентин Илиев. След продължителното отсъствие от клубния дом привържениците ще могат отново да гледат любимия си отбор в своя дом, а двубоят със Славия ще постави началото на нова страница в историята на стадиона.

Валтер Папазки направи ключов оглед на стадиона

По време на огледа беше пуснато осветлението на съоръжението. Друга забележима промяна е премахването на огражденията около стадиона в Борисовата градина. Това е още един видим знак, че подготовката за първия мач на ЦСКА на обновения терен навлиза във финалната си фаза.

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По-рано през деня Лицензионната комисия към Българския футболен съюз официално разреши на ЦСКА да провежда домакинските си срещи през сезон 2026/27 на "Българска армия". Решението беше взето, след като съоръжението беше признато за отговарящо на необходимите инфраструктурни критерии.

Получаването на лиценз беше една от важните стъпки преди официалното завръщане на отбора. След последните приготовления вниманието вече е насочено към самия мач. За ЦСКА той ще бъде не просто поредният двубой от първенството, а символично завръщане на мястото, което заема особено значение в историята и идентичността на клуба.

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