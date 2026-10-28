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"Кате, иди си, не ставаш за тази работа": Синдикат поиска оставката на здравния министър заради кризата с ваксините

28 октомври 2026, 12:12 часа 686 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Кате, иди си, не ставаш за тази работа": Синдикат поиска оставката на здравния министър заради кризата с ваксините

Оставиха населението без противогрипни ваксини, а грипът чука на вратата! С това обвинение от Национален синдикат "Защита" поискаха оставката на здравния министър Катя Ивкова.

"Кате, иди си, не ставаш за тази работа! В рамките на един месец, НС „Защита“ за втори път настоява за оставката на министъра на здравеопазването! Вече 6 месеца е министър, а Министерство на здравеопазването е на автопилот. Единственото нещо, с което може да се запомни министър Катя Ивкова е със своята показност да се снима по няколко пъти на ден от различни точки в страната и с това нейния принос към българското здравеопазване се изчерпва. Да отбележим, че е застрашен рекорда на Борисов по снимане и рязане на лентички, защото неговите постижения по снимки и рязане на лентички за 15 години, министър Ивкова успя да направи за половин година. Ако не беше преустановено рязането на лентички, лентата на Катето нямаше да й стигне", написаха в своя позиция от синдиката.

Според синдиците очакванията на десетките хиляди работещи в сферата на здравеопазването за преодоляване на хаоса в сектора, за подобряване условията на труд, повишаване на доходите и най-вече противопоставяне на здравната мафия са се оказали мираж.

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"Какво ще стане с бизнеса, когато хиляди хора се разболеят"

"Нито се погрижи за увеличението на доходите, нито за условията на труд, а с цялото си нахалство, незачитайки Закона, се опитва чрез силовите структури да принуди недоволните да замълчат. Опитва се да превърне Министерство на здравеопазването в Гестапо и по този начин в една демократична държава да се справя със своите опоненти", категорични са от "Защита".

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"Месеци наред хвърля Спешната помощ и РЗИ-та в хаос с нейните „административни реформи“, като към момента никой не знае какво прави министъра на здравеопазването и защо го прави, освен да внася смут в системата. Мнението на специалисти и директори на Центрове за спешна медицинска помощ е, че тази никому неясна „реформа“ може да създаде още повече проблеми в и без това силно разклатената система на здравеопазването. Всичко това може би се харесва на нейния началник, който продължава я толерира, а гафовете се редят един след друг", гласи още становището на синдиката.

"Този път какво ще отговори не само министъра на здравеопазването, а и министър-председателя Радев, че дни преди грипната епидемия да обхване страната, оставиха българското население без противогрипни ваксини. Няма ваксини за деца, няма за възрастни, няма възможност и желаещите да си купят на свободния пазар, има единствено възможност за здравен туризъм до Гърция, за да стимулираме гръцката икономика и да си купим ваксини от там. Това говори за пълно безхаберие и нехайство, както от страна на министъра на здравеопазването, така и от страна на целия Министерски съвет. Управляващите дават ли си сметка това как би се отразило на бизнеса, когато при сериозна липса на работна ръка, хиляди работещи ще започнат да излизат в отпуск по болест? Явно здравето на българския народ не ги интересува, а ги интересува само да узурпират властта и да се справят с тези, които ги критикуват за несвършената от тях работа, забравяйки, че България е демократична държава, членска на Европейския съюз и единственото нещо, което трябва да направят е да си подадат оставките и да оставят някой друг да се погрижи за здравето на българския народ. Време е за оставка, министър Ивкова!", завършват от синдиката.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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