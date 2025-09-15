Радев е съгласен с Борисов за "Хемус": Разбира се, че ще струва двойно, плащанията изтекоха в чували (ВИДЕО)

Президентът Румен Радев се съгласи с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че автомагистрала "Хемус" ще струва двойно, стана ясно от изявлението му пред медиите. Двамата обаче изглежда се разминават в причината, тъй като според Борисов това ще е така, заради четирите години безвремие, докато президентът днес заяви, че причината според него е, че първият път "плащанията са изтеклите в чували".

Ще остане ли без шофьори на НСО?

Президентът коментира и приетите на първо четене промени в Закона за НСО, според които службата ще спре да осигурява с транспорт администрацията на президента. Според него то цели конфронтация.

"Изобщо не искам да коментирам тази тема, но мога да ви кажа, че всяка регионална дирекция и министерство има служебни автомобили, в президентството няма такива. Това е единствената държавна институция, която няма. Няма проблем, нека не бъде НСО, но трябва да осигурят парк, бюджет, коли, шофьори", каза още президентът. ОЩЕ: На първо четене: НСО спира да осигурява с транспорт администрацията на президента

Обречен вот

Радев поясни, че не желае да коментира вота на недоверие, като го нарече "предварително обречен".

Припомняме, че ПП-ДБ с подписите на АПС и МЕЧ внесоха петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" срещу "завладяната държава" или най-общо казано на тема "провал на правителството в сферата на правосъдието и вътрешния ред".

Образованието

Държавният глава изтъкна на 15 септември, че просветеният и образован народ е неуязвим за демагогията и всякакви домогвания.

"Образованието не само трябва да дава знание, а да възпитава в родолюбие и да изгражда достойни личности в България. От подема на образованието - зависи нашето бъдеще", каза още президентът. ОЩЕ: Екраните, формализмът и мотивацията: Красимир Вълчев за проблемите в образованието