Радев е троянският кон в ЕС: Атанас Атанасов за Големия брат и комсомолците във властта

Рисковете за изолация на България са налице с оглед публичната и твърда позиция на премиера Румен Радев в полза на Русия. Това тепърва ще дава своите плодове с тази политика на европейската сцена. Това каза пред БНТ лидерът на Демократи за силна България и заместник-председател на 52-ото Народно събрание Атанас Атанасов пред БНТ. Още: "Шефът на ДАНС не обслужва Пеевски": Мирчев обясни падането на охраната му от НСО (ВИДЕО)

Според него хората смятат, че Румен Радев е новият троянски кон в ЕС.

„Радев получи много мощна подкрепа от корумпираните среди“, добави Атанас Атанасов.

Впоследствие Атанас Атанасов коментира и процедурата по свръхдефицит спрямо България. Той е на мнение, че сегашните управляващи превръщат 52-ото Народно събрание в гумен печат.

Кои са генералите и кои са комсомолците?

Снимка: БГНЕС

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„За тези два месеца, откакто „Прогресивна България“ спечелиха предсрочните парламентарни избори на 19 април, поставят политическа традиция да разчитат на офицери от военновъздушната сила на България. В правителството има хора с формиран мироглед на комунистическите устои на България и със страхопочитание към Големия брат – Русия“, коментира Атанасов.

Той смята, че в парламента са младите комсомолци, като Антон Кутев, Константин Проданов и Петър Витанов.

Атанас Атанасов изтъкна, че слабото място на 52-ото Народно събрание е раздробената опозиция.

„Червената власт е в парламента и има риск през есента да получат и последната част от пъзела – битката за президентските избори“, предупреди Атанасов.

Той добави, че за президентските избори се събира инициативен комитет за издигането на обща кандидатура на "Продължаваме промяната" и "Демократична България" за общ кандидат за президент. А дали Георги Кандев като бивш главен секретар на МВР ще бъде вицепрезидент, Атанас Атанасов не знае.

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