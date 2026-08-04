Горанов има, а Борисов не: ДБ питат OFAC за критериите за "Магнитски"

"Демократична България" искат да разберат защо бившия финансов Владислав Горанов има санкции по глобалния закон "Магнитски", а по отношение на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов това не е обявена публично съпоставима мярка. "Може ли OFAC да поясни дали тази разлика произтича от наличните доказателства, от приложимите критерии за налагане на санкции или от други съображения, които могат надлежно да бъдат оповестени?", питат още от формацията.

За целта те са изпратили запитване към Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ – OFAC във връзка с публикувания от BIRD документ, според който службата приема за установено, а Васил Божков е признал, че е извършвал плащания към бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов в замяна на благоприятстване на неговия бизнес.

Според ДБ, българското общество трябва да бъде запознато подробно с казуса, който касае бивш премиер на страната.

Представителите на коалицията отправят и други въпроси към OFAC:

1. Смята ли OFAC за установено, въз основа на информацията, изложена с публикувания документ, че Васил Божков е извършвал плащания към Бойко Борисов в замяна на благоприятно третиране на неговите бизнес интереси?

2. За целите на съответното производство по налагане на санкции, смята ли OFAC, че изводът, че Васил Божков е подкупил Бойко Борисов, е достатъчно обоснован и не е оспорен по същество? ОЩЕ: "Преди да обединява дясното, да отговори за OFAC": Мирчев призова Борисов да се оттегли от политиката

ДБ имат питания към ДАНС и прокуратурата

В допълнение към писмото до OFAC, "Демократична България" отправят въпроси и към и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова и към ДАНС.

„Предвид настъпилата промяна в публично известните обстоятелства, бихме искали да ни уведомите дали прокуратурата ще извърши незабавна проверка на новооповестената информация и ще прецени необходимостта от възобновяване, допълване или образуване на съответните преписки и досъдебни производства. Молим също да посочите дали ще бъде извършен цялостен преглед на действията, предприети по предходно подадените сигнали, както и дали ще бъдат изискани по официален ред административната преписка, документите и другата относима информация, с която разполагат OFAC, Министерството на правосъдието и останалите компетентни органи на САЩ", питат от ДБ.

От коалицията очакват прокуратурата да уточни дали ще използва предвидените механизми за международно правно сътрудничество, за да установи фактическата и доказателствената основа на констатацията, посочена в съдебния документ, включително наличието на финансови данни, документи, свидетелски сведения или друга информация, която би могла да има значение за наказателно производство в България. ОЩЕ: Бойко Борисов отговори за изнесен от Bird документ от САЩ, че е взел подкуп от Васил Божков